Felülvizsgálatra szorul a maastrichti kritériumrendszer

Egyértelműen rávilágít a 2008-as válság arra, hogy a sikeres euró-bevezetéshez a jelenlegi maastrichti kritériumrendszer önmagában nem elegendő, ezért felülvizsgálatra szorul – szögezte le Nagy Márton, a jegybank alelnöke. Hozzátette: két évtizedet követően, „nagykorúvá érése” alkalmából éppen itt az ideje, hogy áttekintsük a továbbfejlesztés lehetőségeit.

Az eddigi kritériumok egy részét érdemes finomhangolás mellett megtartani, azokat viszont újra kell gondolni, amelyek láthatóan nem adnak jó visszajelzést a csatlakozni kívánó országok számára az euró-bevezetés időzítéséről és a felkészültség állapotáról. Ehhez – a nominális feltételeken túl – új reálkritériumokat is figyelembe kell venni, amelyek teljesítése mellett nem alakul ki divergencia a tagországok között a valutaövezeten belül – fogalmazott Nagy Márton.

Kiemelten fontos a reálgazdasági érettség

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke kifejtette: a kibővített kritériumok között kiemelt jelentőséggel bírnak a reálgazdasági érettség feltételei. Hangsúlyozta: ki kell emelni az üzleti és pénzügyi ciklusok megfelelő harmonizáltságát is, hogy a csatlakozni szándékozó ország és az eurózóna gazdasága hasonlóan reagáljon a különböző hatásokra.

Az eurózónába való belépéskor a gazdaság egésze mellett külön a kis-és középvállalati (kkv) szektornak is megfelelő fejlettségi szakaszban kell lennie, ami magas versenyképesség és termelékenység mellett érhető el.

Az alelnök szerint versenyképesség szempontjából fontos, hogy az adott ország exportja területi, illetve termékszerkezeti alapon kellően diverzifikált (a kockázat tervezett megosztásával az esetleges veszteségek csökkentése) legyen és magas hozzáadott értékkel rendelkezzen.

Fókuszban a versenyképesség

A pénzügyi rendszer megfelelő fejlettsége is kiemelt kérdéskör az eurócsatlakozás szempontjából. Ennek része a kellően mély pénzügyi szektor, amely a stabil források biztosítása mellett azt is támogatja, hogy a tőkeáramlás felerősödése ne eredményezzen túlzott hitelezést és prociklikus (olyan gazdasági tényező, ami akkor növekszik, amikor a gazdaság egésze virágzik – a szerk.) gazdasági folyamatokat. A versenyképességi szempont a pénzügyi rendszernél is hangsúlyos elem. Amennyiben a hazai és a külföldi pénzügyi intézményrendszer versenyképessége közeledik egymáshoz, az elősegítheti a stabilitás megőrzését.

Felértékelődő fiskális politika

Végül, de nem utolsó sorban elengedhetetlen az eurozónán belüli megfelelő stabilizációs politikai eszköztár megléte. A valutaövezeten belül az önálló monetáris politika elvesztésével és érdemi közösségi költségvetési transzferek hiányában felértékelődik a fiskális politikai mozgástér jelentősége – mondta Nagy Márton.

A szakember úgy vélte, a fiskális paraméterek elérését megfelelően kell időzíteni: akkor kell magas fiskális mozgástérrel, alacsony hiánnyal és adósságrátával csatlakozni az euroövezethez, amennyiben nincs ciklikus munkanélküliség. Ekkor ugyanis az anticiklikus politika és a zónában szükséges fiskális mozgástér egyaránt a kiegyensúlyozott költségvetés irányába mutat. Az euróövezethez csatlakozni szándékozó tagállamoknak ezen kívül az aszimmetrikus sokkok előfordulásának kockázatát minimalizáló makro- és mikroprudenciális, valamint szanálási eszköztárral is rendelkezniük kell, amelyekkel a közös monetáris politika is hatékonyabbá válik.

Felkészült országok

Az alelnök kitért arra: a maastrichti kritériumok megújítása minden résztvevő elemi érdeke. Az MNB által javasolt, megújított kritériumok teljesítésével az euróövezet felkészült országokkal bővülhet a jövőben, míg az újonnan belépő tagországok fejlődési pályája az eurózónán belül is fennmarad és az új tagállamok is részesülhetnek a közös pénz nyújtotta előnyökből.

Minden új belépő állam számára a végső cél a fenntartható fejlődés megőrzése, aminek csak egy fontos mérföldköve az euró. A felvázolt javaslat egy jó alap a kritériumrendszer átalakítására, amely konstruktívan kíván hozzájárulni az euró jövőjéhez kapcsolódó párbeszédhez.