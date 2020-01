Rendszeresen becsapják a tűzifa-árusok a vevőket

Helyi újságok hirdetési rovataiból, illetve az internetes fórumokról gyűjtik össze a rendkívül előnyösnek tűnő ajánlatokat a tűzifát vásárolni szándékozók. Ezekben a hirdetésekben jellemzően rendkívül olcsón, nagyon jó minőségű, száraz, akciós tűzifát kínálnak eladásra, ám számos trükköt alkalmaznak a csalók a vásárlók kárára.

Országszerte számos olyan visszaélés történik – fejtette ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), amikor az eladók az emberek jóhiszeműségére alapozva csalják ki a tüzelőre félretett pénzt, csalódottságot, bosszúságot és hideget hagyva maguk mögött.

A Nébih tapasztalatai szerint a tűzifavásárlók elsősorban a helyi újságok hirdetési rovataiból, illetve az internetes fórumokról gyűjtik össze a rendkívül előnyösnek tűnő ajánlatokat. Ezekben jellemzően rendkívül olcsón, nagyon jó minőségű, száraz, akciós tűzifát kínálnak eladásra.

Közölték, mivel a hatóság ellenőrei nem lehetnek jelen minden egyes vásárlásnál, fontos, hogy a lakosság eleve körültekintően és felelősségteljesen járjon el a tüzelőanyag megrendelésekor.

Fenyegetőző fuvarosok

A telefonos megrendelést általában egy kedves női hang nyugtázza, ami még inkább megnyugtatja a vevőt, hogy kedvező alkut köt. Amikor azonban megérkezik a kisteherautó, és leborítják a fát, többnyire kiderül, hogy az kevesebb is, vizesebb is, vagy akár nem is olyan fafajú, mint amit rendeltünk. A fuvarosok azzal védekeznek, hogy nekik ezt adták, szóljanak az eladónak, biztosan orvosolják a problémát. Az autó elhajt, jobb esetben a hirdető talán egyszer-kétszer még felveszi a telefont, ígérget, magyarázkodik, egy idő után pedig elérhetetlenné válik. Rosszabb esetben a helyszíni reklamációknál már a fuvarosok is fenyegetően lépnek fel, így elveszik a vásárló kedvét a határozottabb érdekérvényesítéstől.

A Nébih azt javasolja, ha egy szabálykövető kereskedő hirdetést ad fel, abban a hatósági azonosítószámot – ez lehet az erdőgazdálkodói kód vagy az úgynevezett EUTR technikai azonosítószám – is feltünteti. A hatósági nyilvántartásokban ez alapján válik azonosíthatóvá.

Szállítójegyet adnia kell ez eladónak

Amikor az eladó kiszállítja a tűzifát, minden esetben át kell adnia a vásárló részére egy FA-AA betűkóddal és hétjegyű egyedi sorszámmal ellátott (pl. FA-AA 3324532), szállítójegyet, amin az adott tűzifa-vásárlás és -kiszállítás összes lényeges adata szerepel. Ezek közül a legfontosabbak: az eladó, a szállító és a vevő adatai, így neve, címe, a teherautó rendszáma, a tűzifa fafaja, mennyisége, a szállítás időpontja, melyet év, hónap, nap, óra és perc pontossággal kell feltüntetni, valamint annak megnevezése, hogy honnan származik a fa. Többféle szállítójegy van forgalomban, közülük a leggyakoribb típusú szállítójegyet és rajta az előbb felsorolt adatok helyét mutatjuk be az alábbi képen.

Fontos tudni, hogy a szállítólevél, nyugta, számla, átvételi elismervény vagy más megnevezésű dokumentumok nem helyettesítik a szállítójegyet.

A vevő is lemérheti a fát

A jogkövető kereskedő a lerakodás előtt lehetőséget biztosít a vevő részére, hogy meggyőződjön róla, valóban a megrendelt mennyiséget kapja-e meg. Ha mázsára történt a megrendelés, akkor a mérés adatait is feltünteti a szállítójegyen (a méréshez használt, hitelesített mérleg hitelesítési jelének feltüntetésével), vagy úgynevezett mérlegjegyet ad. Ha köbméterre vagy kalodában történt a megrendelés, akkor kérésre megengedi, hogy a vevő maga is megmérje a lerakodás előtt a teherautón lévő fát.

Lerakodás után érdemes meggyőződni arról, hogy a teherautó platóján, a lerakott tűzifa alatt nem volt-e valami előre nem látott nagyobb tárgy – traktorgumi, raklap, ládák –, amelyet beleszámítottak a tűzifa térfogatába. Tisztességes kereskedőnél ilyen nem fordulhat elő.

További hasznos, a Nébih által összeállított tanácsokat ezen az oldalon talál.

