Több tényező miatt ugrott meg az infláció decemberben

Az üzemanyagárak egy évvel korábbi bázishatásával és a kínai sertéspestis járvány miatt megugrott élelmiszerárak alakulásával magyarázták az MTI-nek nyilatkozó elemzők az infláció erőteljes decemberi felszökését.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az MTI-hez eljuttatott kommentárjában nem lepődött meg az infláció tavaly decemberi felgyorsulásán, hiszen az megegyezett mind a piaci konszenzussal, mind pedig az MNB várakozásával. A fejlemény gyakorlatilag teljes egészében az üzemanyagok árához köthető, hiszen önmagában 0,55 százalékponttal járult hozzá az inflációs mutató 0,6 százalékpontos felpattanásához. Gyorsult az áremelkedés üteme az élelmiszerek körében, amiből a sertéshús 24 százalékos drágulását emelte ki.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzőjének véleménye szerint is üzemanyagárak és a feldolgozott élelmiszerek, azon belül is a Kínában kitört afrikai sertéspestis miatt emelkedő sertéshús és húskészítmény árak okozták az infláció megugrását decemberben. Egyes piaci szolgáltatások árai részben a bérnyomás miatt is meredeken emelkedtek. Az importált infláció decemberben is negatív volt, a tartós cikkek árai estek, ami igazolja az MNB várakozásait, hogy az importált infláció mérsékelni fogja a hazai inflációt is, bár ez a hatás a forint gyengülése miatt csökkent.

A címlapfotó illusztráció.