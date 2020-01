A legfontosabb adóváltozások 2020-ban - több pénz jut a családokra is

„Az adócsökkentések éve lesz 2020” – így jellemezte a kormány az idei évre vonatkozó adójogszabály-változásokat. A kabinet várhatóan 500 milliárd forintos összeget hagy a magyar családoknál.



13-ról 12%-ra csökken a kisvállalkozói adó, tovább mérséklődik a szociális hozzájárulási adó, és az adóadminisztráció is egyszerűbbé válik. Mindeközben január 1-jével megszűnt az EVA.

Az idei adóváltozásokkal elsőként a szállodákban találkozhattunk. Január 1-je óta ugyanis a kormány 4 éve kezdett áfacsökkentési programjának részeként

a szálláshelyek adója a korábbi 18-ról 5%-ra mérséklődött

– mondja az adójogász.

Jelentősen mérséklődik a szálláshelyek adója

„Párhuzamosan bejön a 4%-os turisztikai fejlesztési hozzájárulás, ami gyakorlatilag ugyanúgy egy forgalmi alapú adó, ezzel 9%-ra csökken gyakorlatilag a korábbi 18%-os adókulcsterhelés. Itt az a szabály, hogy 2019. december 31. utáni teljesítések esetén már az új adókulcsot lehet alkalmazni. Ez azt jelenti, hogyha a vendég 2020. január 1-jén, vagy ezt követően jelentkezik ki a szállodából, akkor már az 5+4%-ot kell felszámítani. Ha még tavaly fizetett előleget, arra viszont még a 18%-os ÁFA-kulcsot” – ismertette Bajusz Dániel a Summa című műsorban.

Visszatéríthető adó a falvakban vásárolt, épített házakra

Fontos újdonság lesz idén, hogy azok a falvakban élők, akik új házat vásárolnak, építenek, vagy a meglévő házukat felújítanák, bővítenék,

5 millió forintig visszaigényelhetik az ÁFA-t.

Az új támogatás amellett, hogy segíti az építőipar további bővülését, hozzájárul a kistelepülések ingatlanállományának megújulásához, és a falvak népességmegtartó erejének növeléséhez is.

Becslések szerint körülbelül az ország 2700 településén élhetnek ezzel a kedvezménnyel. Az áfa-visszatérítési kérelmeket 2022. június 30-ig lehet benyújtani. A támogatást az építési, bővítési, továbbá a korszerűsítési munkálatok költségeinek illetve az építkezés helyéül építési telek vételárának megfizetéséhez lehet felhasználni A támogatás összege pedig megegyezik a számlával igazolt és megfizetett ÁFA összegével, de legfeljebb 5 millió forint lehet

„Úgy becsülik, hogy az első évben, 2020-ban mintegy 50-70 milliárd lesz a költségvetés, azaz ennyivel kevesebb, vagy több ÁFA fog kimenni, majd utána évente 35-40 milliárd. De azért ezt nagyon nehéz megbecsülni. Ha végiggondoljuk, ez abszolút a gazdaság állapotától is függ, hogy például hány csődfelszámolás következik be. Ennek elég kiterjedt köre lehet, akik most tudnak élni ezzel a lehetőséggel” – mondta az adójogász.

Folyamatosan mérséklődik a feketegazdaság mérete

Az Európai Bizottság tanulmánya alapján a magyarországi becsült áfa adórés azaz a költségvetésből kieső áfabevétel mértéke a 2013-as 21%-ról 9%-ra csökkent 2018-ban. A legnagyobb mérséklődést 2017-ről 2018-ra sikerült elérni, amikor a bizottság szakértőinek előzetes becslése alapján közel 5%-kal zsugorodott ez a mutató. „Ez a régióban a legjobbnak számít” – tette hozzá az elemző. Virovácz Péter úgy számol, hogy az elmúlt években a GDP 23,5%-ára becsült feketegazdaság mérete mára 12-13%-ra mérséklődött.

„Ez lényegében 4 ezer milliárd forintnak felelhet meg, vagy akár többnek; ez igen jelentős költségvetési többletet jelent. Tehát évről-évre azt tapasztaltuk, hogy több százmilliárd forint többletbevétele származott a kormányzatnak, a költségvetésnek, amit aztán az adósság finanszírozására, vagy akár a gazdaság ösztönzésére lehetett fordítani” – mondta z ING Bank vezető elemzője.

Szakértők szerint a gazdaság fehéredéséhez vitathatatlanul hozzájárult a 2018. július 1-én indult online számlázás rendszer is.

Ez azt jelenti, hogy a százezer forintnál nagyobb ÁFA-t tartalmazó számlákat automatikusan, valós időben fel kell tölteni az adóhatóság oldalára.

„Egy év alatt, úgy becsülik, hogy mintegy 200-250 milliárd forint többletbevételt hozott ez az egy intézkedés a gazdaságfehérítés révén. Ez pedig döntő mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az úgynevezett áfarés 10% alá csökkent, ami azért egy elég szép adat, a Bizottság is elismeri. Ez az elméletileg beszedhető és a beszedett ÁFA közötti különbség” – ismertette Bajusz Dániel.

Több marad a családoknál

A 2020-ra vonatkozó adótörvények összhangban állnak a kormány családpolitikai intézkedéseivel is. Ennek a leglátványosabb pontjának a négy gyermeket nevelő édesanyák SZJA-mentessége számít. Ez azt jelenti, hogy az érintett szülőknek nem kell soha többé személyi jövedelemadót fizetniük.

A módosítás a becslések szerint 52 ezer főt érint, és évente 26 milliárd forintot hagy a nagycsaládosoknál.

