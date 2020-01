Óriási bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) képalkotó diagnosztikai termékeket gyártó és forgalmazó cégeket bírságolt összesen 1,6 milliárd forintra, amiért jogsértő módon közbeszerzéseket osztottak föl egymás között.

A GVH pénteki közleménye szerint a Siemens Healthcare Kft., a Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt., a GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft., a Philips Magyarország Kft., a Hoge Orvosi Műszer Kft., a Premier G. Med Kft., az Euromedic Technology Kft., a Chemium Zrt. „f.a.”, a Medirex Zrt., valamint a Mediszer Kórháztechnika és Kereskedelmi Kft. 2015-ben a Környezet és Energia Program keretében kiírt közbeszerzésekről egyeztetett. Az MRI-, CT- és röntgenberendezéseket gyártó társaságok egységes és folyamatos versenykorlátozó magatartása az egyik legsúlyosabb versenyjogi jogsértés – írták.

A GE Hungary Kft.-nek 341 millió forint, a Premier G. Med Kft.-nek 308 millió forint, az Euromedic Technology Kft.-nek csaknem 300 millió forint bírságot kell fizetnie. Többen ugyanakkor együttműködtek a hatósággal, három vállalkozás pedig önként jelentette be a jogsértést, és bizonyítékokat is mutatott. Az elsőként jelentkező Mediszer Kórháztechnika és Kereskedelmi Kft.-nek így nem kell büntetést fizetnie, míg a Siemens Healthcare Kft. 40 százalékkal, a Hoge Kft. pedig 30 százalékkal kisebb bírságot köteles vállalni. Emellett több érintett büntetését is enyhítették, és voltak olyanok, akikkel szemben a GVH megszüntette az eljárást – olvasható a közleményben.

A címlapfotó illusztráció.