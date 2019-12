Varga: Kiemelt cél az uniót meghaladó gazdasági növekedés fenntartása

Magyarországot a kedvezőtlen világgazdasági folyamatok ellenére felzárkózási pályán kell tartani, amihez szükség van az unióét legalább két százalékkal meghaladó növekedés megőrzésére – jelentette ki a pénzügyminiszter pénteken Szolnokon, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei TOP 50 kiadvány bemutatóján.

Varga Mihály hangsúlyozta: a világgazdaság és Európa növekedése is lassul. Hozzátette, hogy míg Magyarország legfontosabb gazdasági partnere, Németország lendülete két éve jelentősen visszaesett, addig a hazai gazdasági növekedés az év első 9 hónapjában 5,1 százalék volt, és várhatóan az év egészében is eléri a 4,8 százalékot.

A miniszter szerint Magyarország erősödő immunitása a negatív nemzetközi hatásokkal szemben annak köszönhető, hogy az elmúlt években gazdaságunk több lábra állt, és magas beruházási rátával működik. Emellett az új piacok felkutatása, köztük a keleti nyitás politikája is érezteti kedvező hatását – tette hozzá.

Varga Mihály emlékeztetett: kilenc éve még a tíz csőd előtt álló ország egyikeként tartották számon Magyarországot, most ezzel szemben az európai növekedési rangsor élén áll, miközben az unió átlagos növekedése 1,3 százalék. Fontos szempont az is – hívta fel a figyelmet -, hogy a bővülés forrása nem privatizációból vagy hitelfelvételből származik. Az államadósság a 2010-es 80 százalék feletti értékről mára elérte a 68 százalékot, és évről-évre kevesebb az államháztartás hiánya is – ismertette a miniszter.

Szólt arról is, hogy a külföldi befektetők bizalma töretlen: mintegy száz külföldi beruházás van előkészítés alatt, ezekről a következő hónapokban születhet döntés. Magyarország az autóiparon belül az elektromobilitás területén is Európában meghatározó szerephez juthat, két nagy ázsiai akkumulátorgyár is épül – mondta el.

Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági teljesítményéről szólva Varga Mihály ismertette: a helyi iparűzési adókból származó bevétel tavaly mintegy 18 milliárd forint volt. Bár ez az adat nem éri el az országos átlagot, a tendencia kedvező. A 2010-es 50 százalékhoz képest 2018-ban már az aktív korúak 67 százaléka dolgozott, itt 3 százalékos az elmaradás az országos átlagtól. Beszámolt arról, hogy 2016 és 2019 között 13 megyei cég részesült a kormány nagyvállalati támogatásában. Az uniós támogatások szerkezete is „egészséges” a megyében: összesen 46 milliárd forint értékben 749 cég részesült a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Opratív Program (GINOP) forrásaiból az elmúlt években, ebből 220 szolnoki vállalkozásnak 13 milliárd forint jutott.

Tavaly 267 milliárd forint értékű beruházás valósult meg Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Az elmúlt három évben a trend töretlenül növekvő, az idén ez az adat várhatóan meghaladja a 300 milliárd forintot – közölte.

Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az eseményen hangsúlyozta: az elmúlt tíz évben folyamatosan nőtt a megye gazdasági teljesítménye. Tavaly közel 2500 milliárd forint termelésből származó árbevételt értek el az itteni vállalkozások. Kedvező változás, hogy a térségek mindegyike erősödik, noha az egyenlőtlenségek még jelentősek – fogalmazott.

A munkavállalók jövedelme az előző két évben (2017, 2018) 21 százalékkal nőtt a megyében, az éves átlagkereset tavaly 3 millió 150 ezer forint volt – tette hozzá az elnök. Közlése szerint a megyei vásárlóerő az országos átlag közel 93 százaléka, ez a Tiszától keletre a legjobb adat. Közlése szerint a megye gazdasági növekedése az idén megközelíti a 10 százalékot.

A címlapfotó illusztráció.