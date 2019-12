Több mint 70 milliárd forintnyi beruházás érkezhet Miskolc ipari parkjaiba

Hetvenmilliárd forintot meghaladó értékben terveznek magas hozzáadott értékű beruházásokat vezető multinacionális nagyvállalatok Miskolcon, ennek eredményeként a következő két évben a legmodernebb technológiákat telepítik a város ipari parkjaiba – közölte a városháza kommunikációs osztálya az MTI-vel pénteken.

A közleményben emlékeztetnek, hogy nemrég lezárult az úgynevezett miskolci déli ipari park, valamint az új 120 hektáros iparterület infrastrukturális fejlesztésének második üteme, ami egy európai uniós pályázat másfél milliárd forintos támogatásából valósult meg. A beruházás keretében egyebek mellett aszfaltozott utak, kerékpárúttal kiegészített járdák épültek, megoldották a csapadékvíz elvezetését, kiépítették a közvilágítást, valamint rendbe tették a Hejő-patak medrét is.

A fejlesztés tovább folytatódik a harmadik ütemmel, amely jövőre fejeződik be. Az 1,9 milliárd forintos támogatásból több más beruházás mellett kiépül a teljes úthálózat. A fejlesztések révén a befektető vállalkozások számára az infrastruktúra mellett elérhetővé válik a geotermikus energia felhasználása is.

A közleményből az is kiderül, hogy Miskolc szeretne megfelelni a zöld város elveknek, mert a modern technológiai szintet képviselő vállalkozások előnyben részesítik azokat a befektetési célpontokat, ahol a felelős környezettudatos társadalmi magatartás konkrét tevékenységekben is megnyilvánul. Mint írták, a környezet megóvása több cég tevékenységében is megjelenik. Példaként említették, hogy 2019 októberében a GS Yuasa Magyarország Kft. megkezdte működését a miskolci déli ipari parkban, ahol az elektromos, zéró emissziós autók számára készülő lítium-ion akkumulátorok sorozatgyártása várhatóan a jövő év elején kezdődik el.

Kiemelték, hogy nemcsak a nagyvállalatok számára kínál befektetési lehetőségeket a város, hanem a kisebb vállalkozásokat is várja a modern ipari környezet: egytől ezer hektárig terjedő iparterületeken fejleszthetnek a Miskolcot választó vállalkozások.

Bár a térségben is egyre csökken a munkaerő-tartalék, a Miskolci Egyetem és a város szakképző intézményei a vállalkozások egyedi igényeit is figyelembe véve elősegítik a munkavállalók képzését, a miskolci Foglalkoztatási Paktum Iroda pedig szolgáltatásaival segítséget nyújt a vállalatoknak a megfelelő munkavállaló megtalálásában – közölték.

