Európai közlekedésre szóló tanúsítványt kaptak magyar gyártású IC+ vasúti kocsik

Fontos állomásához érkezett a hazai InterCity vasúti kocsik gyártása: az első három IC+ vasúti kocsi megkapta azt a tanúsítványt, amely Európa bármely országában lehetővé teszi közlekedtetésüket – közölte a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója szerdán

(Fotó: MTI/Mészáros János)

Kerékgyártó József hozzátette, az IC+ kocsikkal december 15-től a Budapest–Hamburg viszonylaton közlekedő Hungária EC-szerelvényen találkozhatnak majd az utasok, míg a többi, már legyártott kocsi engedélyeztetése folyamatban van.

A vasúttársaság vezérigazgatója emlékeztetett, hogy idén július végére készült el az első 20, saját forrásból gyártott, új generációs InterCity-kocsi a MÁV-Start Zrt. Szolnoki Járműjavító telephelyén. Augusztus óta pedig további 70 kocsi gyártása kezdődött el.

Hangsúlyozta: a hazai gyártás előnye, hogy így 30 százalékkal kevesebbe kerül egy IC+ kocsi, mintha azt külföldről szereznék be.

(Fotó: MTI/Mészáros János)

Tájékoztatása szerint az első 20, nemzetközi forgalomra szánt, óránként 200 kilométeres sebességre képes kocsi közül 10 darab másodosztályú, másik 10 darab akadálymentesített, többcélú teres, utóbbiakban a laptopok, mobileszközök használatát elektromos és USB-csatlakozók, valamint vezeték nélküli internet segíti. A GPS-vezérelt, fedélzeti audiovizuális utastájékoztató rendszer pontos tájékoztatást ad a vonat helyzetéről, a biztonságról pedig belső videófelügyeleti rendszer gondoskodik.

Kerékgyártó József elmondta, nyár vége óta a tervek szerint halad az újabb 70, belföldi forgalomra tervezett IC+ kocsi összeszerelése, amihez a saját forrás mellett kormányzati költségtérítést kap a vasúttársaság. A flotta 35 többcélú és 35 első-, illetve prémium osztályú járműből áll majd. Az első többcélú jármű várhatóan 2020 januárjában, az utolsó 2020 nyarán; az első magasabb osztályú jármű 2020 őszén; az utolsó pedig 2021 nyarán állhat forgalomba – jelezte.

Szólt arról is, hogy az IC+ kocsik számát évről évre növelve lehetőség lesz az elöregedett járműflotta-kiváltás mellett az IC-hálózat kiterjesztésére, így további területek vonhatók be a minőségi vasúti szolgáltatásba. A beruházások és a beszerzések akár évi ötven darab IC+ jármű gyártását is lehetővé teszik.

Kiemelt cél, hogy a gyártásban a magyar beszállítók a lehető legnagyobb mértékben vállalhassanak szerepet. „Az IC+ gyártásban a hazai hányad meghaladja az ötven százalékot, így jelentős munkahelyteremtő hatással bír, a MÁV-Starton belül 250, míg a beszállítóknál hasonló létszámú embernek biztosít munkát” – mondta a vezérigazgató.