Korszakváltás jön az adóegyszerűsítésben és a gazdaságfehérítésben

Megszavazta az Országgyűlés a vállalkozások és az ország versenyképességét még tovább javító, jövő évi adóváltozásokról szóló törvényjavaslatot, amely hozzájárul a magyar gazdaság további védelméhez és a versenyképesség javításához – mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium (PM) államtitkára kedden az MTI-nek.

Közölte, az online számlázás kiterjesztése amellett, hogy évente akár több tízmilliárd forintot is hozhat a költségvetésnek, könnyít a vállalkozások adminisztrációs terhein is, hiszen az adóhivatal már 2021 tavaszától elkészíti helyettük az áfa-bevallási tervezetüket.

Országgyűlés megszavazta azt a javaslatot, amely a piac tisztulásán és a vállalkozói terhek csökkentésén keresztül hozzájárulhat hazánk gazdasági növekedéséhez is – emelte ki Izer Norbert. A magyar gazdaság növekedésének a mértéke 2018-ban elérte az 5,1 százalékot, az idei második negyedévében az 5,2 százalékot, a harmadikban az 5 százalékot. A gazdasági növekedés motorja és a gyengülő európai gazdaságban a magyar gazdaság védelmének újabb fontos eleme lehet a most megszavazott törvényjavaslat is – szögezte le.

Az online számlázás rendszere már bizonyított. Az eredményességét még az Európai Bizottság is elismerte az idén szeptemberben publikált úgynevezett adó-rés tanulmányában, mely szerint adóelkerülésben a legnagyobb csökkenést 2017-ről 2018-ra sikerült elérni, amikor az adóelkerülés mértéke a 13,9 százalékról a bizottság szakértőinek előzetes becslése alapján megközelíthette a 9 százalékot. A tíz százalék alatti adóelkerülési ráta nemcsak azért példaértékű, mert az jócskán az uniós átlag alatti érték, hanem azért is, mert nagyon rövid idő alatt sikerült ekkora tisztulást elérni a piaci szereplők körében – magyarázta.

Gazdaságfehérítési és adóegyszerűsítési korszakhatárhoz értünk – jelentette ki az államtitkár. Immár három éve mentesíti az adóhivatal a magánszemélyeket az szja-bevallás kitöltésének kötelezettsége alól. Most elfogadott törvény-javaslattal ez a fajta adóhivatali szolgáltatás több százezer vállalkozás számára is elérhetővé válhat. Az online számla rendszer kiterjesztése révén ugyanis lehetővé válik, hogy a hatóság akár már 2021 tavaszától áfabevallási tervezetet készíthessen a hazai vállalkozásoknak.

Az online számlázás rendszerében jelenleg a vállalkozások azon számlák adatait küldik el elektronikus úton az adóhivatalhoz, amelyeket belföldi áfaalanyok részére állítanak ki és amelyek áfatartalma eléri a százezer forintot. Jövőre az összeghatár eltűnik, így az adóhivatal elvben az összes számla adatait megkapja majd. Július elsejétől a vállalkozások egymás közötti ügyleteiről kiállított minden számlát megkap majd az adóhatóság, 2021. január elsejétől pedig a magánszemélyeknek kiállított számlák adatait is be kell küldeni a hivatalhoz – részletezte az államtitkár. Hozzátette: a változtatás óriási jelentőségű, az adóelkerülés lehetősége ezzel már minden gazdasági szereplőnél a minimálisra csökkenhet, amelyből komoly bevételre is szert tehet a költségvetés.

Piacai szereplők becslése szerint az online számlázás egy év alatt 200-250 milliárd forint pluszbevételt hozott.

Az államkasszának tízmilliárdokat hozhat az új rendszer, de nem elhanyagolható a vállalkozói szféra tisztességes szereplőinek a közvetlen nyeresége sem, hiszen a kiterjesztett online számlázás jelentősen visszaszorítja a csalárd adózók ténykedését is.

Izer Norbert emlékeztetett, hogy az adócsökkentések folytatódnak jövőre is. 2020-ban szinte mindenkit érintenek az adócsökkentések: a kormány a négygyermekes anyáknak élethosszig tartó szja-mentességet biztosít. A kkv-k se maradnak ki a sorból jövőre, hiszen a kisvállalati adó mértéke 13-ról 12 százalékra mérséklődik, illetve a szálláshely-szolgáltatók forgalmi adóterhe 9 százalékponttal kevesebb lesz. Amennyiben a Parlament jövő héten az új járuléktörvényt is megszavazza, akkor minden dolgozó nyugdíjas mentesül a járulékfizetés alól.

A címlapfotó illusztráció.