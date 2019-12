Agrárinformatikai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alakult Gödöllőn

Agrárinformatikai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központot (AgIT FIEK) hozott létre a Szent István Egyetem vállalati partnerei együttműködésével és a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap mintegy 1,5 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatással – mondta a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) innovációs és általános elnökhelyettese kedden Gödöllőn.

Hozzátette, hogy a hivatal által kidolgozott FIEK-program keretében a vállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs igényeire alapozva országszerte nyolc ipari-egyetemi együttműködési centrum jött létre, együttesen 35 milliárd forintos támogatással.

Az együttműködések keretében zajló munka kölcsönös előnyökkel jár mind a vállalati szektor, mind az egyetemek számára, a menedzsmentszemlélet elsajátításával javul a kutatóhelyek hatékonysága, a vállalati kutatásoknak pedig új dimenziókat adhat, hogy számíthatnak az egyetemi tudásbázisok erőforrásaira – mondta az NKFIH elnökhelyettese.

Szabó István, a Szent István Egyetem rektorhelyettese elmondta, hogy a négyéves futamidejű projekt keretében egy hosszú távú és fenntartható ipari-felsőoktatási együttműködés valósul meg, amelynek kiemelt programjai közé tartozik az ISOBUS teszt labor működtetése, digitális termelési rendszerek fejlesztése és Big Data kutatócsoport fenntartása. Az egyetem elkötelezett a magyar mezőgazdaság digitalizációjának folyamatos fejlesztése mellett – tette hozzá a rektorhelyettes.

Az új egyetemi intézmény honlapja szerint az ISOBUS laboratórium feladata a mezőgazdasági gépek IT technológiáinak tesztelése, fejlesztése. A szenzortechnikai laboratórium a környezeti paraméterek regisztrálására alkalmas műszerekkel szereli fel IT felügyelettel nem rendelkező mezőgazdasági eszközöket. A szenzortechnológia ezenfelül még adatokat is szolgáltat a szaktanácsadó rendszer számára.

