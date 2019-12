A hazai gasztronómia kincse a szegedi fűszerpaprika

Szatymazon immár kilencedik alkalommal rendeztek fűszerpaprika mustrát és szakmai napot a termelőknek. Szeged és környéke a napsütéses órák magas száma és a talajadottságok miatt különösen alkalmas a fűszer termesztésére.

Az utóbbi évekre visszatekintve az egyik legszínvonalasabb, legkomolyabb versenyt sikerült összehoznunk – számolt be a rendezvényről Barna Károly, Szatymaz polgármestere az M1 Magyar gazda című műsorában. A rendezvényen közel 50 fűszerpaprika mintája gyűlt össze, elsősorban édes fajtákból, de csípős is volt közöttük, valamint füstön szárított paprikából készült őrlemény is szerepelt a listán.

Négy tulajdonságát vizsgálták a paprikáknak

A bírálaton a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei a paprika külső megjelenését, színét, illatát és ízét vizsgálják. A külső megjelenésnél a mozaikosságot, a paprika homogenitását és őrlési finomságát veszik figyelembe – tájékoztatott Csernainé Varga Mónika, a Nébih kecskeméti élelmiszeripari laboratóriumának mérnöke. A színnél a jellegzetes paprikaszínt figyelik, az illatnál a frissességet és természetességet, az ízében pedig a domináns, fűszeres fűszerpaprika ízt keresik.

A szegedi paprika hungarikum.

A környéken egykor legalább tízezer kertész termesztette a fűszernövényt, húsz paprikamalom működött, egyenként legalább tizenöt–húsz alkalmazottal. Nem volt más iparág Szegeden, ami ennyi embert foglalkoztatott volna, ma már azonban kevesebben foglalkoznak a növénnyel.



Barna Károly arról is beszélt, hogy amikor fénykorát élte a fűszerpaprika termesztése a térségben, még a tengerentúlra is eljutottak a fűszerpaprikák. Amerikában például nagy sikerrel árusították az őrleményeket. Mára azonban annyira lecsökkent a termőterület nagysága, hogy gyakorlatilag a belső piacokon is a konkurenciával kell felvenni a versenyt.

Minőségi áru

Úgy véli, a fűszerpaprika nemesítése és az új fajták előállítása egyre inkább arra mutat, hogy a minőségi árut célozták meg, mert napjainkban ezzel lehetünk versenyképesek.

A szakmai nap egyik célja, hogy a fűszernövénnyel foglalkozó kutatók megismertessék a termelőkkel az új fajtákat és technológiákat. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) szakemberei például a hajtatásos termesztéshez nemesítenek nagyobb termőképességű hibrid paprikákat.

Egy teljesen más filozófiát igényel ez a termelés,

hiszen a fűszerpaprika évszázadok óta szabadföldi növényként termett, és az étkezési paprika képviselte a fóliás, hajtatásos kultúrát – mondta el Somogyi Norbert, a NAIK tudományos főmunkatársa.

Mivel a fűszerpaprika is bekerült a szántóföldről a hajtatásba, így sokkal nagyobb teljesítményt adó hibridek is kellenek. A technológiával ugyanakkor sokkal jobban elnyújtható a vegetációs időszak, volt olyan, hogy még decemberben is szedtek fűtetlen fólia alóli paprikát – fűzte hozzá.

Megfelelő technológia és feldolgozás

A jó minőségű őrlemény előállításához azonban a kiváló alapanyag mellett az is fontos, hogy a paprikát megfelelő technológiával szedjék le és dolgozzák fel. A jó paprika utóérleléssel készül, amely körülbelül hat hetet vesz igénybe. Ez a helyi klíma miatt is fontos része a termesztésnek – emelte ki Somogyi Norbert. A paprikát az utóérlelést követően szárítják, átválogatják és megtisztítják. Ezután következhet az őrlés, majd a három–négy napos kihűlési időszak.

Az eredetvédett szegedi fűszerpaprika a két évszázados termesztési hagyományoknak köszönhetően a hazai élelmiszeripar egyik büszkesége és a hazai gasztronómia kincse.

A címlapfotó illusztráció.