Csaknem tízmilliárd forint támogatást kaptak alapkutatási projektek

Több mint 270 kutató, kutatócsoport csaknem tízmilliárd forint támogatást kapott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által meghirdetett alapkutatási témapályázatokon – közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára pénteken.

Schanda Tamás a témában tartott sajtótájékoztatón elmondta, az egyéni kutatókat, kutatócsoportokat célzó úgynevezett OTKA-típusú pályázati konstrukció esetében, amelynek keretében a mostani támogatási döntések megszülettek, a győztesek kiválasztásának a folyamata alapjaiban ugyanúgy történt, mint a korábbi években. Ugyanakkor bevezettek pár olyan változtatást, amelyek a pályázók érdekeit, az ő eredményességüket szolgálják – tette hozzá.

Ugyanakkor bevezettek pár olyan változtatást, amelyek a pályázók érdekeit, az ő eredményességüket szolgálják. Csökkentették a kutatók adminisztratív terheit, a támogatások felhasználását pedig rugalmasabbá tették.

A doktori fokozat megszerzése óta eltelt időhöz kötik a pályázásra való jogosultságot

Követve több európai kutatásfinanszírozási rendszer gyakorlatát, már nem az életkorhoz, hanem a doktori fokozat megszerzése óta eltelt időhöz kötik a pályázásra való jogosultságot a kutatói pálya kezdetén állók számára meghirdetett kategóriákban – fejtette ki.

A kutatói életpályájuk elején állók számára kétféle pályázati lehetőség, a posztdoktori és a fiatal kutatói program volt elérhető, összesen négymilliárd forint keretösszeggel. Beszámolt arról, hogy ebben a kategóriában a tavalyihoz képest 23 százalékkel nőtt a pályázói kedv.

Elmondta, hogy a tapasztaltabbak és az általuk vezetett kutatócsoportok külön témapályázati felhívás keretében pályázhattak támogatásra 5,8 milliárd forint keretösszegből.

Ez a program foglalja magába a kétoldalú magyar–osztrák és a magyar–szlovén kutatói együttműködésben megvalósított projektekre igényelhető támogatásokat is. Ezen esetekben eredményhirdetés csak a külföldi társfinanszírozó partnerintézmény döntése után lehetséges.

Nem az OTKA az egyetlen pályázati konstrukció

Az államtitkár beszélt arról is, hogy nem az OTKA az egyetlen pályázati konstrukció, amelyre pályázhattak a fiatal kutatók. Az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) esetében több mint 2,4 milliárd forint támogatáshoz juthattak hozzá a tudomány és a kutatás iránt érdeklődő, graduális képzésben, doktori képzésben részt vevő tehetségek, valamint a PhD-val már rendelkező fiatal oktatók, kutatók.

Ennek keretében öt vagy 10 hónapon át havonta 50 ezertől 300 ezer forintig terjedő ösztöndíjat kap 25 felsőoktatási intézmény összesen 2061 hallgatója, kutatója. Ebben a programban a támogatottak száma több mint 16 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

„Az ÚNKP keretében nemcsak a hallgatókat, hanem az intézményeiket is támogatják, így a teljes támogatási összeg csaknem 3,4 milliárd forint” – közölte az államtitkár, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy jelenleg is nyitva áll az Élvonal Kutatói Kiválósági Program pályázata hárommilliárd forint keretösszeggel, december 17-i benyújtási határidővel.

A keretösszegből egy-egy alapkutatási projektre 150-300 millió forint fordítható.

Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke elmondta, két dologra törekedtek, amikor felépítették az új támogatási struktúrát. Egyrészt minél több fiatalt akartak bevonni a rendszerbe, másrészt azt, hogy ne legyen benne lyuk, vagyis a középiskola végétől egészen az időskorig lehessen pályázni valamilyen konstrukcióra.

Kifejtette, az ÚNKP a középiskola végétől a doktori fokozat megszerzéséig tartó időszakot öleli fel, a doktori fokozat megszerzésétől pedig az OTKA kutatási alapprogram pályázati rendszere érhető el.

Nemzetközi nagy pályát jelent az Élvonal Kutatói Kiválósági Program

Az Élvonal Kutatói Kiválósági Program nemzetközi nagy pályát jelent, ide olyan kutatókat és kutatócsoportokat várnak, akik a nemzetközi térben is bizonyítottan jelentős tudással rendelkeznek és Magyarországon szeretnék továbbfejleszteni a kutatási témájukat, kutatócsoportjukat – magyarázta.

A kisebb támogatási programok között említette a Mecenatúra névre hallgató új programtípust, amellyel a külföldi publikációhoz való jutást és konferenciákon való részvételt támogatják. Emellett a doktori fokozatszerzést is szeretnék díjazni. Külön támogatnák azokat a csoportokat is, akik igazolni tudják, hogy az alapkutatástól el lehet jutni a gazdasági hasznosításig – mondta.

Kifejtette: az alapkutatások finanszírozása mellet az NKFIH foglalkozik a társadalmi haszonnal és a gazdasági haszonnal foglalkozó, globális problémákra választ adó kutatások támogatásával is. A Tématerületi Kiválósági Program keretében elsősorban az egyetemeket és kutatóintézeteket támogatják. Erre nagyságrendileg mintegy 30 milliárd forint jut évente. A harmadik területre, a magyar innovatív vállalatok finanszírozására pedig 60-70 milliárd forintnyi pályázati támogatás jut évente.

„Összességében Magyarországon 100 milliárd forint felett van az a támogatási rendszer, ami az alapkutatástól a globális problémákon keresztül a vállalati innovációig vezet” – hangsúlyozta Birkner Zoltán.