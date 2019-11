Megújuló energetikai rendszerekre pályázhatnak a hazai cégek

Napelem, fűtéskorszerűsítés, szigetelés – többek között ilyen energetikai korszerűsítésekre, valamint megújuló energia felhasználásával működő épületgépészeti rendszerek kiépítésére pályázhatnak a hazai vállalkozások. A támogatási kérelmeket 2020. január 15-ig lehet benyújtani, a rendelkezésre álló keretösszeg 20,4 milliárd forint.

A kép illusztráció (Fotó: MTI)

Épületenergetikai korszerűsítés alatt az épületek külső homlokzati hőszigetelését, nyílászárók cseréjét és az épületek fűtési rendszerének korszerűsítését értjük – tájékoztatott Madarász András, a Goodwill Consulting Kft. értékesítési igazgatója az M1 Forint, fillér című műsorában.

A megújuló energia felhasználása alatt pedig az épületek villamos energia termelését, a részben vagy teljesen kiváltó napelemes rendszerek fejlesztését és kiépítését értjük. De ide tartozik a fűtési, illetve a használati melegvíz-rendszert támogató hőszivattyús rendszerek és biomassza alapú kazánok kiépítése is – tette hozzá.

A vissza nem térítendő támogatást

a Budapesten és Pest megyén kívüli telephellyel működő cégek igényelhetik.

A pályázat keretében anyagköltség és munkadíj is elszámolható. A vissza nem térítendő támogatás összege minimum három-, maximum százmillió forint, a beruházás mértékének 55 százaléka – közölte Rapcsák Dániel, a Vanessia Kft. szakmai igazgatója. A pályázatra a minimum egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek, amelyek működő telephelyük van a konvergenciarégiók valamelyikében – közölte.



A pályázat költségvetése előzetes felmérés alapján kiszámítható, amelynek előnye, hogy ennek alkalmazásával nem szükséges három fél által kiállított árajánlatot benyújtani, csak a felhívásban meghatározott dokumentumokat és nyilatkozatokat – mondta el Madarász András.

Egyszerre több épületre is lehet pályázni

Megjegyezte, olyan telephellyel, fióktelephellyel és székhellyel lehet pályázni, amely a korábbi években kiírt energetikai pályázatokban nem részesült támogatásban, de ebben a pályázatban is csak egyszer lehet egy adott telephellyel pályázni. A kiírás arra is lehetőséget biztosít, hogy egyszerre több épületre vagy épületegyüttesre nyújtsanak be pályázatot a cégek.

A támogatott komplex beruházásoknak köszönhetően a jelenlegihez képest két kategóriával korszerűbb energetikai besorolásba kell kerülnie az adott épületnek. A pályázó cégekre vonatkozó

iparági, ágazati korlátozás nincs.

A Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere alapján történő megkötés nincs a pályázatban, viszont lakáscélú felújításra nem alkalmas a kiírás – jelentette ki Spendel Mónika, az MKB Consulting Kft. vezető értékesítési tanácsadója. Mint mondta, itt inkább irodaépületek és gyártócsarnokok felújítása lehetséges.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a pályázat a meglévő fogyasztások alapján méri a megtakarításokat, ezért azokra az épületekre, amelyek az elmúlt pár évben használaton kívül voltak, nem lehet pályázni.

Nincs szükség energetikai tanúsításra

A kizárólag megújuló rendszer kiépítéséhez, például napelemes rendszer telepítéséhez nincs szükség energetikai tanúsításra. Ennek teljesítménye legalább 15 kilowatt lehet, és csak saját energiaigény felhasználására telepíthető. A projektek megvalósítására

legfeljebb két év áll a kedvezményezettek rendelkezésére.

Rapcsák Dániel azt is elmondta, hogy elegendő számításokkal alátámasztani azt, hogy mennyi energiatermelés keletkezik a rendszerből. Arra azonban figyelni kell, hogy a megpályázott teljes energiafelhasználást nem haladhatja meg sem az épületek energiaigénye, sem pedig a gazdasági tevékenység során felhasznált energiaigény.

A szakértők szerint a GINOP program keretében megjelent felhívás egyszerre szolgálja a vállalkozások gazdasági versenyképességének erősítését, a környezeti terhelés csökkentését, illetve a hazai kkv-k rezsiköltségeinek mérséklését.