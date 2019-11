Elkezdődött a futómű-tengelyek sorozatgyártása a Rábában

Október végén sikeresen befejeződött a próbaüzem és elkezdődött a mellső futómű-tengelyek sorozatgyártása a saját fejlesztésű szerszámokkal a Rába Járműipari Holding Nyrt. új gyártósorán. A fejlesztés a 2016-ban elindított, 10,5 milliárd forint keretösszegű technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási program részeként valósult meg – tájékoztatta a győri székhelyű vállalat kedden az MTI-t.

Az idei évben az új soron több mint harmincezer mellső futóműtengely készül, ami az európai uniós piac 8-9 százaléka. A társaság terveiben szereplő évi 150 ezer darab termék gyártása a jelenlegi európai piac mintegy felét fedi le.

A teljes átállás az új technológiára várhatóan 2020 első negyedévében fejeződik be, addig párhuzamosan működik a régi és az új gyártósor.

A három éve indult fejlesztés célja a kulcstermékek előállítási technológiájának modernizálása, a hatékonyság és a minőség javítása, valamint a kibocsátási mennyiség növelése volt.

A technológia modernizálása mellett a program tartalmazta a kapcsolódó infrastrukturális, logisztikai és szerszámozási fejlesztéseket is.

A közlemény idézi Pintér Istvánt, a Rába elnök-vezérigazgatóját, aki szerint a beruházási program 2020 második negyedévében fejeződik be véglegesen, amikor a kiegészítő megmunkálási kapacitást is üzembe helyezik.

A beruházással a Rába berkein belül jön létre Európa első számú modern és integrált gyártási kapacitása a mellső futóműtengely szegmensben, és a jövőben minden második-harmadik európai tehergépjármű a Rábánál gyártott mellső tengellyel gördül le a szerelőszalagokról.

A sorozatgyártás beindításával a Rába kezdeményezte a kormány által meghirdetett Nagyvállalati beruházási támogatási programba befogadott pályázata lezárását, és a tervek szerint a mintegy kétmilliárd forintos támogatási összeg még idén befolyik.

A Rába csoport árbevétele 2019 első három negyedévében csaknem 38 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbi 34,7 milliárd forintról, míg az adózott nyeresége 32,7 százalékkal, 425 millió forintra csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A csoport üzemi eredménye az első három negyedévben 97 millió forinttal meghaladva az előző évit, 1,192 millió forintra nőtt.

A Rába Nyrt. üzleti portfolióját három önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja: a futómű, az alkatrész és a jármű üzletág. A vállalat erősen export orientált, stratégiai exportpiacai az Európai Unió, a FÁK országok és az Amerikai Egyesült Államok.

A Rába részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik.

A címlapfotó illusztráció.