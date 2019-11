Továbbra is erőteljes növekedés jellemzi a magyar gazdaságot

Újabb gazdaságvédelmi és versenyképességet javító törvényjavaslatot nyújtott be a Pénzügyminisztérium az Országgyűlésnek. Egybeolvadnak például bizonyos járulékfajták, a jelentős bürokratikus tehercsökkentés mellett több adócsökkentést is hoz az új egységes járuléktörvény. Kedvezőbbé válik 2020-tól a gyermekek utáni családi kedvezmény is.