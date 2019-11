Több mint száz informatikai szakembert vesz fel a Nokia Magyarországon

Új, digitális telekommunikációs hálózatok fejlesztésével foglalkozó IT Kompetencia Központ létrehozását jelentette be a Nokia Budapesten. Az egység fontos szerepet játszik majd a Nokia új globális üzleti céljainak megvalósításában. A bővítés keretében a vállalat legalább 120 új pozíciót alakít ki Magyarországon magasan képzett informatikai szakemberek számára. A központ a Nokiában világszerte használt IT megoldások, technológiák és szolgáltatások fejlesztését fogja támogatni.