Alapkövetelmény a természettudományi jártasság

Alapkövetelménynek nevezte a természettudományok ismeretét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára egy csütörtöki konferencián Kecskeméten, és hangsúlyozta, hogy versenyképes és sikeres ország, növekvő gazdasági és társadalmi jólét csak a természettudományok segítségével valósulhat meg.

Schanda Tamás a Neumann János Egyetemen tartott rendezvényen, amelynek középpontjában a természettudományi oktatás-nevelés területén végrehajtott, uniós forrásból finanszírozott fejlesztések álltak, arra is felhívta a figyelmet, hogy nem elég a fejlesztéseket megtervezni, azokat végrehajtani, de az elért eredményeket fenn is kell tartani, és be kell vezetni a mindennapi gyakorlatba. Alapvető feltételnek nevezte továbbá, hogy a fejlesztések valós igényeket elégítsenek ki.

„A negyedik ipari forradalommal betörő, folyamatos és gyors technikai fejlődés elsősorban ezeken a területeken jelent kihívásokat” – mondta. A matematika, fizika, informatika és a műszaki tudományok területén képződő tudás éppen ezért megkerülhetetlen a jövő formálásában – tette hozzá.

A magyar gazdaság kedvező mutatói közül kiemelte a foglalkoztatottság bővülését – 2010-hez viszonyítva, ma 810 ezerrel többen dolgoznak – és a munkanélküliségi ráta rekord alacsony szintjét. Megjegyezte, hogy a jövőben a mennyiségi előrelépés természetes korlátai miatt, sokkal inkább a minőség irányába érdemes elmozdulni, mert csak így tartható fenn az ország gazdasági versenyképessége.

A minisztériumnak ezért határozott célja, hogy egyre több fiatal folytassa tanulmányait a matematikai, műszaki, informatikai és természettudományos képzéseken és szerezzen versenyképes végzettséget. Történt az elmúlt években kedvező elmozdulás ezen a téren, az irány jó, de még nem elég – közölte az államtitkár.

A magyar kreativitási és természettudományos sikereket megemlítve azt mondta, békeidőben a hazafiság nem a harc, hanem a munka. Ma a hazafiságnak a legjobb eszköze a hazai innováció, hiszen az munkahelyeket teremt, családok ezreinek jelent megélhetést, és biztosítja a magas életszínvonalat, az itthon boldogulásnak a lehetőségét – fogalmazott Schanda Tamás.

A konferencián elhangzott, hogy a gazdasági tudományok után a műszaki terület a második legnépszerűbb a képzésekre jelentkezők között. A felsőoktatási képzésekre, a tavalyihoz képest 6 százalékkal többen, csaknem 20 ezren jelentkeztek, míg informatikai képzéseknél 8 százalékos volt a bővülés.