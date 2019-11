A kisvállalkozások támogatása érdekében indított munkahelyteremtési program 2011-es indulása óta ötvenötmilliárd forinttal támogatták a kisvállalkozásokat – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Országgyűlés vállalkozásfejlesztési bizottságában kedden.

A pénzügyminiszter elmondta, a támogatással 28 ezer új munkahely jött létre, és közel 4700 kisvállalkozás kapott támogatást.

„Most a kisvállalkozások támogatása érdekében megindított munkahelyteremtési programok újabb köre zárult le, ebben mintegy 150 vállalkozás összesen 2,4 milliárd forintos mukahelyteremtési támogatást kapott” – ismertette a pénzügyminiszter.

Varga Mihály beszélt a magyar gazdaság erőteljes növekedéséről is, azt mondta, a második negyedéves 5,2 százalékos magyar bővülés Írország után a 2. legmagasabb az EU-ban. „A hitelminősítők is visszaigazolják a pozitív kilátásokat” – tette hozzá.

A munkanélküliség 3,5 százalék, a foglalkoztatottsági ráta 70,3 százalék ami szintén kedvező. A reálkeresetek is szépen nőttek, tavaly 8,3 százalékos volt a bővülés, azaz egyhavi bérrel több jut mindenkinek, ez idén is folytatódik. Idén az első nyolc hónapban a reálkeresetek hét százalékkal nőttek – sorolta. Ezt a kiskereskedelmi forgalom is visszatükrözi, ami hat éve folyamatosan nő.

Varga Mihály kitért arra is, hogy a lakossági megtakarítások állománya is emelkedett. Elmondta, az unió legalacsonyabb társasági adója van Magyarországon, és a szociális hozzájárulás is csökkent, 17,5 százalékra, ami jelentős támogatás a cégeknek.

Közölte, 360 ezer kisadózó vállalkozás van, 41 ezer kisvállalati adó hatálya alá bejelentkezett vállalkozás. Jövő január elsejétől a kiva mértéke tovább csökken, 12 százalékra.

Az adófeltöltés rendszere megszűnt, ez is jelentős segítség a vállalkozásoknak, ahogy az is, hogy a reklámadó megszűnt, a szálláshelyszolgáltatás áfakulcsa pedig öt százalékra csökken.

Arról is beszélt, a Hitelgarancia Zrt.-nél lévő garanciaalapok feltőkésítésével a vállalkozások kedvezőbb feltételekkel tudnak majd hitelhez jutni.

A címlapfotó illusztráció.