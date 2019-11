Nőtt az időskori biztonság Magyarországon

Csökkent a nélkülözésnek kitett idős emberek aránya Magyarországon – jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden Budapesten.

Rétvári Bence a szociális munka napján, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság rendezvényén elmondta, az Eurostat kimutatásai szerint egy év alatt 12,8 százalékról 7,4 százalékra mérséklődött a nélkülözésnek kitett idős emberek aránya, a legbővebb kockázati csoportban pedig a bármiféle szegénységi kockázatnak kitett idősek aránya 16,8-ról 13,3 százalékra csökkent Magyarországon.

Hangsúlyozta, Magyarországon az uniós szint alatt van a nyugdíjasok jövedelmi szegénységi szintje. Az uniós 18,2 százalékkal szemben Magyarországon ez az arány 14,2 százalék, továbbá Magyarországon az uniós átlagnál magasabb a fizetéshez képest megkapott nyugdíjösszeg is.

Nyugdíjprémium és Erzsébet-utalványok is segítik az időseket

Rétvári Bence közölte, hogy a 2010 előtti tendenciákkal szemben, amikor egyhavi nyugdíjat vesztettek el az idősek, 2010 óta 33,3 százalékos nyugdíjemelkedés volt Magyarországon, ami tízszázalékos vásárlóérték-növekedést jelentett. Emellett nyugdíjprémium, Erzsébet-utalványok és egyéb juttatások is segítik az időseket – tette hozzá.

Megjegyezte, a láthatóan emelkedő bérek a jövő nyugdíjainak értékét is emelik, hiszen a magasabb bér magasabb nyugdíjjárulékot jelent. Ez a nyugdíjak összegét is emeli, növelve az időskori biztonságot, és csökkentve a jövőben a bármiféle nélkülözésnek kitett nyugdíjasok arányát – mondta.

Rétvári Bence előadásában kitért a gyermekek otthongondozási díjára is, amelyet januártól az önmagukról gondoskodni nem tudó gyermekeket gondozó szülők vehetnek igénybe akár a gyermek 18 éves kora után is. Az ellátás bevezetett mértéke százezer forint volt, jövőre 124 ezer forintra emelkedik, 2022-re pedig eléri az akkori minimálbér szintjét – emelte ki.

Érezhető mértékben emelkedett a szociális szférában dolgozók száma

A szociális szféra dolgozói előtt Rétvári Bence arról is beszélt, hogy Magyarországon érezhető mértékben emelkedett a szociális szférában dolgozók száma, míg 2010-ben 87 217-en voltak, idén már 99 312-en dolgoznak a területen. Ez azt jelenti, hogy több mint tízezerrel többen vannak ma azok, akik gondoskodnak az emberekről.

Hozzátette, az elmúlt években béremelésekkel is segítették az ágazatban dolgozók helyzetét, és a kormány most is tárgyalásban áll a szociális dolgozók képviselőivel a további béremelésekről.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság rendezvényén egy olyan országos programot mutattak be, amelynek egymilliárd forintból létrehozott tanácsadói hálózata mintegy száz járásban tízezer embert ér el.

A hálózati tanácsadókon keresztül rendszeresen tartják a kapcsolatot a rászorulókkal, akiket például az élelmiszerek megfelelő tárolásában, a személyes higiéniában, a gyermekek szükségletei terén vagy a pénz felelős kezelésében, beosztásában is segítenek.

A címlapfotó illusztráció.