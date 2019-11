Háromszorosára emelnék a vízi áruszállítás arányát

A jelenlegi háromszorosára emelné a vízi áruszállítás arányát a Dunán a most elkészült országos kikötőfejlesztési terv. Eszerint még hangsúlyosabb szerepet szánnak a komáromi, és a csepeli kikötőnek is. A fejlesztésekhez szükség lehet a ma átadott mérőhajóra is, amelynek segítségével fel lehet térképezni a Duna medrét – hangzott el az M1 híradójában.