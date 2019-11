Felgyorsult az ipari termelés és 5 százalékra emelhette a GDP-növekedést

Az ipari termelés szeptemberi adatai kirobbanó teljesítményt mutatnak, és nyoma sincs az euróövezeti gazdaság gyengélkedésének. A magyar ipar eredményei a harmadik negyedévben felülmúlták az előző negyedévit és még jobban előmozdították a bruttó hazai termék (GDP) növekedését, ami a második negyedévi 4,9 százalékosról 5 százalékra emelkedhetett – kommentálták az MTI-nek nyilatkozó elemzők a statisztikai hivatal pénteken kiadott előzetes adatait.

A Központi Statisztikai Hivatal pénteken kiadott első becslése szerint szeptemberben 11,1 százalékkal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz mérve, a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint 9 százalékkal emelkedett a kibocsátás, ami jelentős élénkülést mutat az előző havi 0,3, illetve 2,7 százalékos növekedés után. Az előző hónaphoz, augusztushoz viszonyítva 3,1 százalékkal nőtt az ipar teljesítménye.

Virovácz Péter, az ING bank vezető elemzője az MTI-hez eljuttatott kommentárjában megjegyezte, hiába érkeznek rosszabbnál rosszabb hírek az euróövezeti feldolgozóiparról, a magyar teljesítményre ez még nem hatott. A szeptemberi kiemelkedő eredmény egyértelműen az autógyártás felpörgéséhez köthető, amely a nyári szünet után magasabb fokozatba kapcsolt. Az elektronikai iparral együtt pont a két legfontosabb ágazat tudott robbantani a harmadik negyedév utolsó hónapjában.

A friss adat egyben azt jelenti, hogy a meglepően erős kiskereskedelmi teljesítmény után az ipar is kiemelkedő negyedévet produkált. A teljesítmény javulása azt jelenti, hogy a harmadik negyedéves GDP-növekedés a vártnál is erősebb lehet, vagyis továbbra is 5 százalék közelében alakulhat.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője is abból indult ki, hogy a gyenge külső konjunktúra ellenére kirobbanó teljesítményt mutatott az ipari termelés szeptemberben, amit az is támogatott, hogy egy munkanappal több volt. Számítása szerint a harmadik negyedévben számottevően, 7,8 százalékra gyorsult az ipari termelés növekedése a második negyedévi 4,8 százalékról, míg 1,1 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest és ezzel erősebben támogatta a GDP növekedését, amely 5 százalékra gyorsulhatott a második negyedévi 4,9 százalékról.

A magyar ipar teljesítménye lényegesen felülmúlja, így teljesen elvált a kifejezetten gyenge európai és német konjunktúrától, amit egyes új autómodellek hazai gyártásának felfutása, új exportkapacitások üzembe helyezése, valamint az élénk belső kereslet is támogat.

Suppan Gergely idén az ipari kibocsátás kissé 6 százalék feletti növekedését várja a tavalyi 3,6 százalék után.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője elismerte, hogy az ipar szeptemberi teljesítménye jóval meghaladta a várakozásokat. Ez a naptárhatás mellett a beruházások magas volumenével, illetve a bázisidőszak gyenge adatával magyarázható. Továbbra sem látszik a német lassulás hatása a magyar ipari adatokon, ami azt sugallja, hogy a magyar gazdaság növekedése a harmadik negyedévben is dinamikus maradhatott – állapította meg és hozzátette: az év hátralévő részében az iparban továbbra is fennmaradhat az erőteljes – még ha nem is két számjegyű – növekedés.

A címlapfotó illusztráció.