A következő évekre is stabil az építőipar megrendelés-állománya, csak a Budapesten tervezett, illetve már a kivitelezési fázisba lépett állami beruházások 2030-ig 4600 milliárd forintos értéket képviselnek – mondta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára a Napi.hu által szervezett konferencián csütörtökön Budapesten.

Schneller Domonkos, a Hullámvasúton az építőipar – Hogyan tartható fenn a hazai építőipar lendülete? című rendezvényen közölte, Budapesten az oktatás, a kultúra, a sport és a városfejlesztés területén olyan állami beruházások zajlanak, illetve állnak tervezés alatt, mint például az Egészséges Budapestért program, amely egyebek mellett kórházfejlesztéseket is magában foglal, illetve a Liget Projekt és a Budai Várhegy 25 éves fejlesztési koncepciója, a VÁR25.

A helyettes államtitkár azonban úgy vélte, hogy részben a főváros új vezetésének hozzáállása, részben pedig a véges építőipari kapacitások miatt számolni kell azzal, hogy a tervezett fejlesztések közül nem mindegyik valósul majd meg.

A megrendelés-állományán stabilitáshoz a magánberuházások is hozzájárulnak

Megjegyezte ugyanakkor, hogy az építőipar megrendelés-állományának stabilitáshoz az állami mellett a magánberuházások is hozzájárulnak. Példaként az ipar területén a Mol által építendő gyárat, a kereskedelem területén pedig az Etele Plázát említette.

Az építőiparról elmondta, hogy most elsősorban a szektor termelékenységének javítására, a munkaerőhiány kezelésére (a szakmunkások és a mérnökök képzésére is) kell figyelmet fordítani, valamint nagy hangsúlyt kell helyezni az ágazatban kialakult túlkereslet és az elaprózódott vállalkozói kör kezelésére.

Növelni kell az ágazatban dolgozó vállalkozások gépesítettségét

Schneller Domonkos szerint a termelékenység javításához növelni kell az ágazatban dolgozó vállalkozások gépesítettségét, a jelentős eszközbeszerzésekhez viszont a kivitelező cégek között emelni kellene a 60-100 embert foglalkoztatni képes középvállalkozások arányát. Előbbi igényt ismerte fel a kormány, amikor költségvetési forrást biztosított a szektorban tevékenykedő vállalkozások technológiai korszerűsítéséhez – mondta.

Elmondta, hogy 2016-ban felbecsülték az építőipar rendelkezésre álló kapacitását és az építési igényeket, az építési engedéllyel rendelkező beruházások értékét. Megállapították, hogy utóbbi értéke elérte a 4600 milliárd forintot, az építőipar meglévő kapacitása azonban ettől messze elmaradt. Schneller Domonkos szerint a helyzet megoldása érdekében az ágazat termelékenységének javítása mellett az állami és a magánberuházások mértékének összehangolására is szükség van.

Tervben van a csepeli és a ráckevei hév felújítása

A következő időszak, még csak tervként létező, elsősorban európai uniós forrásból finanszírozott állami beruházásai közül beszámolt a csepeli és a ráckevei hév felújításáról, amelyeket a Kálvin térre is be akarnak vezetni. A beruházás becsült értéke meghaladja a 100 milliárd forintot. Megemlítette ezek mellett az új déli dunai híd építését is, a projekt – amelynek a szükségességéről a főváros már 1992-ben döntött – már egy éve a tervezés szakaszában van.

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az építőipar teljesítményének alakulása nagymértékben befolyásolja a teljes magyar gazdaság növekedését.

Körülbelül 103 ezer vállalkozás működik az építőiparban

Az ágazatban kialakult vállalkozói szerkezetről megjegyezte, ma körülbelül 103 ezer vállalkozás működik az építőiparban. Az elaprózódott vállalkozói szektor főként a lakosság számára jelent problémát, mert kevés a 40 és a 400 millió forint közötti értékű projekt komplett megvalósítására alkalmas vállalkozás, ebből adódóan a magánszemélyek építkezésénél egyszerre több vállalkozó dolgozik.

Petz Raymund, a GKI Gazdaságkutató Zrt. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az idén az építőiparban több mint 20 százalékos, jövőre két százalékos növekedés, 2021-ben viszont már három százalékos visszaesés várható. A szakember szerint az ágazat mozgását nagyban befolyásolja majd a kedvezményes öt százalékos kedvezményes áfa idén év végére tervezett kivezetése.

A címlapfotó illusztráció.