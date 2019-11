Veszélyezteti-e a német lassulás a vállalkozói szektort?

Elkészült a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének a 2019-től 2030-ig tartó időszakra szóló stratégiája. A tervet a kormány nevében kedden mutatotta be Palkovics László innovációs miniszter. A több mint ezer szakmai vállalkozó, számos szakmai szervezet és társminisztérium közreműködésével született konkrét intézkedési tervet tartalmazó dokumentum hét pillérre épül.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A fő célok a vállalkozóbarát szabályozási és adózási környezet megteremtése, az üzleti környezet és az e-kormányzat fejlesztése, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) innovációs és digitális teljesítményének erősítése, finanszírozáshoz jutásuk ösztönzése, a nemzetközi picra lépésük elősegítése, valamint a szükséges tudás megszerzése.

Vannak világszínvonalú teljesítmények

Az ágazaton belül több probléma is fennáll, ugyanakkor van olyan terület, amely világszínvonalú – fogalmazott Trautmann László közgazdász, a Corvinus Egyetem docense a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Szerinte a megoldás abban rejlik, hogy ezeket a teljesítményeket a szakemberek

hogyan tudják kiterjeszteni a többi területre is.

Elmondta, több kutatás is bizonyítja, hogy egy ország teljesítményét nem az határozza meg, hogy a legkiválóbb szereplők mennyire jók, hanem hogy a menedzsment területén mekkorák az egyenlőtlenségek, tehát mekkora a különbség a legjobb és a legrosszabb vállalkozás között. Ebben a tekintetben Magyarország nincs jó helyzetben, de ennek a különbségnek a szűkítésére szolgál az új stratégia.

Szétvált a magyar és a német gazdaság növekedése

Az elmúlt két évben szétvált a magyar és a német gazdaság növekedése, ami új jelenség, és azt jelenti, hogy a lassulás Magyarországra is megérkezik, de nem mindegy, hogy milyen állapotban éri el hazánkat. Ugyanakkor felmerül a kérdés, ha valóban bekövetkezik a lassulás, sikerül-e hatnia addig az új stratégiának a kkv-szektorra.

Azt nem szabad elfelejteni, hogy a rendszerváltás utáni időszak nem kedvezett az ágazatnak. Ez azt jelenti, hogy a közel harminc évet felölelő időszakban körülbelül húsz éven át a háttérbe szorultak ezek a vállalatok a nagy nemzetközi cégekkel szemben, így alacsony szintről kezdődik a felzárkóztatás – mondta Boros Imre közgazdász.

Hangsúlyozta, Magyarország még Kelet-Közép-Európához képest is nagy lemaradásban van, ezért ahhoz, hogy ez a felzárkóztatás valóban megtörténjen, a kis- és középvállalkozásoknak

erős támogatásra van szükségük.

Boros Imre arról is beszélt, hogy a stratégia által meghatározott hét pillér komoly részletkidolgozást igényel, amelyet nemcsak elméletben, de a gyakorlatban is folyamatosan követni és ellenőrizni kell. Támogatni kell továbbá az oktatást, a digitalizációt és a piacra való rásegítés folyamatát – tette hozzá.

Trautmann László kiemelte, a stratégiát egy rendkívül komoly és pontos cselekvési terv is kiegészíti, de a legfontosabb kiindulópont a bizalom megteremtése, és a dokumentum is úgy fogalmaz, hogy a bizalom infrastruktúráját szeretnék kiépíteni. Megjegyezte, ehhez értékrendi elköteleződésre is szükség van, ezért a feketegazdaságot vissza kell szorítani, enélkül ugyanis elengedhetetlen lesz a kitűzött felzárkóztatás.

Védelmet nyújtanak az új beruházások és a külföldi tőke

Kiemelte, bizakodásra ad okot, hogy az elmúlt években megvalósított beruházások és a beáramló külföldi tőke védelmet nyújt a magyar gazdaságnak. Magas hozzáadott értékű beruházások valósulnak meg, az ipar által előállított high-tech szektorok részaránya a 70 százalékot közelíti, ezzel Magyarország az élen jár, megelőzi Németországot, az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot és Ausztriát is.