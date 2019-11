Újabb megyében kezdődött el a munkaerőpiaci reformprogram

Néhány hete Bács-Kiskun megyében is megkezdődött a munkaerőpiaci reformprogram, amelynek középpontjában az álláskeresők munkavállalási esélyeinek növelése, valamint a munkaerőpiac valós igényeinek feltérképezése áll – jelentette be a Pénzügyminisztérium munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára szerdán Kecskeméten.

Marczinkó Zoltán István, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatásért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A térség legnagyobb tíz munkaadójának tartott fórumot megelőző sajtótájékoztatón Marczinkó Zoltán István elmondta, idén augusztus–szeptemberben tartósan 4,521 millióan dolgoztak Magyarországon, akiknek a fizetése átlagosan bruttó 360 ezer forint volt.

Kiemelte: a foglakoztatás alakulása a pezsgő gazdasági környezetnek köszönhető, hiszen a 2019. első felében megvalósult beruházások mértéke időarányosan 18 százalékkal haladja meg a 2018. évit. A növekvő beruházások pedig megnövelték a munkaerő-keresletet is – tette hozzá.

Mint mondta: Magyarország kedvező foglalkoztatáspolitikai helyzete ennek a két tényezőnek köszönhető, kiegészülve a kormányzati intézkedésekkel: a járulékcsökkentéssel és a bérminimum-ajánlás megfogalmazásával.

A gazdaság jó állapotára utal az is, hogy a bruttó hazai termék 2019 első fél évében 5,2 százalékkal nőtt. Ezt összehasonlítva az Európai Unió 1,4 százalékos értékével megállapítható, hogy a magyar gazdaság növekedési üteme 3,5-szeresen haladja meg az unió átlagát. Mindez a beruházásnövekedés mellett a lakossági fogyasztásnak és a lakossági kiskereskedelmi forgalom növekedésének is köszönhető, hiszen ennek mértéke 2019. első nyolc hónapjában 5,6 százalékos volt.

Karakó László, a Pénzügyminisztérium munkaerőpiaci reform végrehajtásának előmozdításáért felelős miniszteri biztosa, egyben az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a kormányhivatali reformprogram 2018 nyarán Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar, majd később Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kezdődött el, mivel a rendelkezésre álló munkaerő közel ötven százaléka ezekben a megyékben található.

A jó tapasztalatok alapján a programot kiterjesztették Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Csongrád, Somogy és Baranya megyére is. Majd Fejér, Tolna, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom és Pest megyében is megkezdődhetett a munkaerő-közvetítést javító program.

Mint mondta, a rendszer egyik legfontosabb pillére, hogy még hatékonyabbá tegye az álláskeresőknek a megfelelő munkahely kiválasztását. Ezt a potenciális munkavállalók képességeinek felmérésével, pályaválasztási és munkavállalási tanácsadással, önéletrajzírásban történő segítségnyújtással, szükség esetén készségfejlesztéssel, és különféle képzésekkel érnék el.

A programban kiemelt hangsúlyt kap a munkáltatók igényeinek felmérése is, valamint a járási, illetve megyei hivatalok és a vállalkozások közötti hatékonyabb kapcsolattartás kialakítása is. Az új, országos szinten fokozatosan megvalósuló program célja az elsődleges munkaerőpiacra lépők számának növelése, amelyben a közigazgatás fontos szerepet szán megyei és járási szinten is a foglalkoztatási szolgálatnak.

A tervek szerint a munkaerőpiaci reformprogram Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Zala megyében, valamint Budapest 22 kerületében december 15-én kezdődik el.

A program jövő év márciusában fejeződik be, és az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. valósítja meg a Pénzügyminisztérium szakmai felügyeletével.