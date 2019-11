Kiemelt támogatás jut az erdőtelepítőknek

A Vidékfejlesztési programban 12 felhívással mintegy 106 milliárd forintnyi támogatást biztosít az agrártárca az erdőgazdálkodás számára, amelyben kiemelt szerep jut az erdőtelepítéseknek – közölte Kis Miklós vidékfejlesztésért felelős államtitkár az agrártárca, Balatonfüred önkormányzata és a Bakonyerdő Zrt. közös faültetési akcióján szerdán Balatonfüreden.

Az államtitkár kiemelte, az ország erdősítésében a legfontosabb szerepet azok a magánerdő-gazdálkodók fogják betölteni, akik az új feltételekkel induló Vidékfejlesztési programban telepítési támogatáshoz juthatnak.

Szólt arról is, hogy az agrártárca országos fásítási programjában lehetőséget kapnak az önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek is. Számukra a közeljövőben pályázati felhívást tesznek közzé mintegy 500 millió forintos kerettel, például utcák, közparkok fásításához – tette hozzá.

Kis Miklós beszédében hangsúlyozta, az ország környezeti állapotában meghatározó szerepe van a fáknak, erdőknek, aminek jelentősége a klímaváltozás miatt tovább nőtt.

Az Agrárminisztérium ennek jegyében dolgozott ki egy fásítási programot, amelynek mottója, „Aki fát ültet, az bízik a jövőben”. Ennek célja olyan ösztönző és támogató jogi környezet kialakítása, ami az önkormányzatok, magánszemélyek, magánerdő-gazdálkodók, és különböző állami szereplők együttműködésével növelni tudja az ország fával borított területeit.

Az állami erdőgazdaságok saját területeiken több mint 550 hektár új erdőt fognak telepíteni

Beszélt arról is, hogy a most kezdődő ültetési szezonban az állami erdőgazdaságok saját területeiken több mint 550 hektár új erdőt fognak telepíteni, ami részben már meg is kezdődött, és a vegetációs idő végéig, 2020 áprilisáig tart. Ehhez kétmillió facsemetét és közel száz tonna makkot használnak fel.

A megemelt támogatástól azt is remélik, hogy alternatívát tudnak biztosítani azoknak a gazdáknak, akik szántóföldi növény- vagy gyümölcstermesztéssel foglalkoznak, és ez nem biztosít számukra kellő jövedelmet – mondta.

„Terveink szerint az erdőterületek fejlesztésére és az erdőterületek életképességének javítására szolgáló beruházások hatására összességében mintegy 20 ezer hektár erdő, illetve öt hektár ipari célú fás szárú ültetvény telepítése valósul meg” – összegezte. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem csak az ültetésről szól a kampány. „A településen élők azzal tudják segíteni a programot, ha vigyáznak az elültetett fákra, gondozzák, magukénak érzik azokat, hiszen ezek a fák leginkább a helyben élőket szolgálják a sokféle pozitív hatásukkal” – fogalmazott.

Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy nagy hagyománya van a faültetésnek a városban

Bóka István (Fidesz–KDNP), Balatonfüred polgármestere beszédében kiemelte, hogy városa, ahol nagy hagyománya van a faültetésnek, örömmel csatlakozott az agrártárca kampányához. Emlékeztetett arra, hogy Rabindranáth Tagore Nobel-díjas hindu költő a később róla elnevezett füredi sétányon egy fát ültetett gyógyulása emlékére. „Maga sem gondolta, milyen hagyományt indított el ezzel, ami a helyi kultúra meghatározó részévé vált, és aminek sok rendezvényt, irodalmi alkotást is köszönhetünk” – tette hozzá.

A polgármester beszámolt arról is, hogy Balatonfüred a térburkolatok anyagának megválasztásával is lépéseket tett a klímaváltozás hatásainak csökkentéséért. Emellett a város olyan rendeletet alkotott, amely kötelezi a beruházókat, ha fákat vágnak ki, vagy a ténykedésük hatására fák pusztulnak el, pótolniuk kell azokat. Egy idén indult akcióval pedig 200 darab facsemetét oszt ki az önkormányzat a helyi lakosok között.

A cél, hogy a fürediek a saját kertjeiket is fásítsák, és ne csak tujákat, örökzöldeket ültessenek. Az önkormányzat is mindent megtesz, hogy fásítsa az útjait, köztereit, jó példával járva elöl – mondta Bóka István.

A szerdai balatonfüredi faültetési akcióban az ünnepi műsort követően helyi kisiskolások és középiskolások részvételével három facsemetét ültettek el közösen az önkormányzat, az agrártárca és a Bakonyerdő Zrt. képviselői.

