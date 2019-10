Vonzza a fiatalokat a mezőgazdasági pályára a digitalizáció megjelenése

Az Agrárdigitalizáció a felsőoktatásban címmel nemrégiben rendezett konferencia friss képet adott a hazai agrár-felsőoktatás digitalizációs irányairól és jó gyakorlatokat mutatott be. A rendezvényen egyetemi vezetők, oktatók és hallgatói szervezetek képviselői vettek részt.

Az emberiség élelmiszerigénye a közeljövőben jelentősen növekedni fog – közölte Szabó István, a Szent István Egyetem rektorhelyettese az M1 Magyar gazda című műsorában. Elmondta, ha nemcsak növelni akarjuk azt a területet, amit a mezőgazdasági termelésbe vonunk be, hanem növelni szeretnénk a termelés hatékonyságát is, akkor a digitalizáció megkerülhetetlen, és ezt már majdnem mindenki felismerte.

A precíziós technológiák alkalmazása a szántóföldi növénytermesztésben már bevett gyakorlat, de ez még csak a kezdet. A mezőgazdaság komoly adatgeneráló képességgel rendelkezik, és ezeket az adatokat hálózatba kötött eszközök össze tudják gyűjteni, amelyek így bármikor rendelkezésre állnak.

Megjelenik a robottechnika

Szabó István szerint előbb-utóbb a robottechnika is megjelenik a mezőgazdaságban. Hozzátette, már ma is alkalmaznak robotokat, de ez széles körben olyan területeken is megjelenik majd, amelyet ma még nem tudunk elképzelni.

A szektorban zajló technológiai forradalom miatt a hallgatókat fel kell készíteni a digitális átalakulásra. Ennek érdekében az egyetemek az oktatásban is igyekeznek bevonni azokat a partnereket, akiknek a fejlesztéseivel a hallgató a közeljövőben találkozni fog.



Szabó István elmondta, egyetemükön szeptemberben kezdődött a legfrissebb kezdeményezésük, amelynek keretében egy mesterségesintelligencia-kurzust tettek lehetővé a hallgatók számára. A kurzus arra próbálja őket felkészíteni, hogy a döntéstámogató rendszer és az informatikai vagy digitalizációs megoldás a mezőgazdaság egyes szakterületeiben hogyan tud majd segítségre lenni a szakemberek számára.

Egyes területeken vannak hiányosságok

A digitális készségek és képességek oktatásában a precíziós gazdálkodás és a szántóföldi növénytermesztés területén történt előrelépés, az állattenyésztés, a kertészet és az erdőgazdálkodás területén azonban még vannak hiányosságok. A kormány ezért a Digitális agrárstratégia megalkotásakor ezen készségek fejlesztését kiemelten kezelte.

A digitalizáció az agrárium versenyképességének záloga.

A digitális vagy smarttechnológia alkalmazásához – amely egy eszköz a magasabb jövedelmezőség, a gazdaságosabb és környezetkímélőbb mezőgazdasági termelés eléréséhez – komoly tudás is szükséges. A digitális technológiák hatékony felhasználásához, üzemeltetéséhez kétezer-ötszáz-háromezer agrárinformatikusra lesz szükség. Ennek érdekében szükséges az agrárinformatikai képzések indítása.

Az elmúlt két évben a szakmával közösen

összeállt a Digitális agrárstratégia,

amely a képzésen, a tudásfejlesztésen és az intézmények hátterének biztosításán felül arra is rávilágít, hogy a közös agrárpolitika új rendszerében milyen eszközök legyenek hatékonyak a digitális és új technológiák mindennapi használatának segítésére – közölte Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.

Az agrárdigitalizáció a gyors technológiai fejlődés miatt folyamatos tanulást igényel, ezért a frissen végzett hallgatók körében is fejleszteni kell a digitális ismereteket. A hallgatói szervezetek ezt a tevékenységet is ellátják.

Innovatív technológiák a mezőgazdaságban

A PhD-hallgatók olyan innovatív technológiákat fejlesztenek, amelyek meghatározzák a jövő mezőgazdaságát. Például az egyik PhD-hallgató olyan talajszonda fejlesztésén dolgozik, amely lehetővé tenné, hogy talajművelés közben információkat szerezzünk a talaj állapotáról – magyarázta Szabó István.

Hozzátette, de van olyan hallgató is, aki mezőgazdasági robotok fejlesztésével foglalkozik, viszonylag kis méretű gépeket készít a mezőgazdaság számára, amelyek önmagukban egy informatikai rendszer vezérlése által robotként hajtják végre a műveleteket.

A Szent István Egyetemen az agrárium társtudományait is oktatják. Ezeket a területeket sokan felhasználják a mezőgazdaságban is. A digitalizáció megjelenése sok fiatalt vonz a pályára, az egyetemre is, amelynek jelenleg tizenkétezer hallgatója van.