Egy hellyel előrébb lépett Magyarország a globális versenyképességi listán

Magyarország egy hellyel előrébb lépett a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum – WEF) globális versenyképességi listáján, amelyet az idén is Szingapúr vezet az Egyesült Államok és Hongkong előtt.

Magyarország a 28 tagú Európai Unió 24. legversenyképesebb tagállama, a globális listán az idén egy helyet lépett előre, így a 47. lett. Tavalyi pontszámához képest 0,8 pontot javított az ország, elsősorban az információs és kommunikációs technológiák adaptáció területén.

Jók a magyar kutatás-fejlesztési mutatók

Javulás volt az infrastrukturális ellátottságban is, elsősorban az úthálózat sűrűsége bővült, és javult a közműellátottság is. A magyar kutatás-fejlesztési mutatók jók, ami potenciált jelent a jövőre nézve, ugyanakkor problémát okoz, hogy bár a kutatás-fejlesztés-innováció infrastruktúra világviszonylatban egyáltalán nem gyenge,

az eredményeket nem sikerült átültetni a gyakorlatba.

A munkaerő képzettsége nem teszi lehetővé a magas színvonalú technológiák tömeges meghonosítását, ennek eredménye pedig, hogy a tőkeszegény vállalkozások technológiai elmaradottsága tetemes.

Magyarország versenyképességének legerősebb pontja a makroökonómiai mutatókban van, ami a relatíve alacsony inflációnak köszönhető, ilyen alacsony árindexszel még 88 ország rendelkezett tavaly a világon.

Csekély előrelépés

A 0,8 pontos javítás egy nagyon csekély előrelépést jelent Magyarország számára – fogalmazott Palócz Éva, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet vezérigazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Elmondta, Csehország jóval Magyarország előtt halad, de a többi V4 ország a magyarokéhoz hasonló nagyságrendben halad.

Elmondta, hogy

a jelentésben vannak kemény statisztikai adatok,

de vannak benne úgynevezett szoft mutatók is, amelyek a kérdőíves felméréseken alapulnak. Ez utóbbi általában a vállalatvezetők véleményét tükrözi, és ez sokszor vita tárgyát is képezi, és többen úgy vélik, hogy a szoft mutatók nem eléggé mutatják meg egy ország versenyképességét.

Véleménye szerint ugyanakkor ez nagyon fontos, mert a vállalatvezetők véleménye, hangulata és álláspontja alakítja egy ország gazdaságát. Ez a beruházásokban mutatkozik meg inkább, illetve, hogy milyen üzleti politika irányába mozdulnak el.

Számos javaslatcsomag készül

Palócz Éva arról is beszélt, hogy napjainkban számos javaslatcsomag készül egy ország versenyképességének növekedése érdekében. A pénzügyi intézetek ugyanakkor különböző módon fogalmazzák meg a versenyképességet, ezért nehéz definiálni, hogy pontosan miről van szó. Véleménye szerint egy ország akkor sikeres, ha exportját növelni tudja, és ha innovatív, ez utóbbiban azonban Magyarországnak rosszak a mutatói.

Megjegyezte, ez a romlás nem most következett be, az innováció területén eddig sem voltak kimagasló eredmények. Ennek egyik oka talán az lehet, hogy az innováció egy nagyon tág fogalom, nagyon tőkeigényes, és magasan fejlett humánerőforrás igénye is van. Az innováció továbbá nemcsak egy terméket jelenthet, hanem egy termelési folyamat megváltoztatása is lehet – tette hozzá.

Úgy véli,

nagy hangsúlyt kell fektetni az oktatásra is,

mert a teljes humán tőkeellátást ez az ágazat biztosítja. Itt nemcsak a magasan képzett szakemberekre és kutatókra kell gondolni, hanem a vállalati szektor munkavállalóira is.

Megjegyezte, a nemzetközi feltételek nem különösebben kedvezőek a magyar gazdaság számára. A legtöbb kutató és felmérés a gazdasági növekedés lassulását jelzi előre, amelyeket a számtalan külső folyamat és feszültségpont is meghatároz. Az egyik ilyen a kínai-amerikai kereskedelmi háború, amely akár a teljes világgazdaságot is visszavetheti, de a Brexitről sem szabad elfelejtkeznünk – jegyezte meg.

Az EU-nak nem sikerült javítania

A Kopint-Tárki összefoglalója szerint a tavalyi évhez képest nem sikerült javítania egyetlen versenyképességi pillérben sem az Európai Uniónak, átlagos versenyképességi pontszáma 72,3, szemben a legnagyobb versenytárs Egyesült Államokkal (83,6 pont) és Japánnal (82,3).

