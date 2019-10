Kevés nő jelentkezik műszaki területre a felsőoktatásban

A Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara harmadszor szervezi meg a TechCsajok rendezvénysorozatot három magyar nagyvárosban: Budapesten, Miskolcon és Pécsen. A sorozattal a technikai irányú szakok iránti érdeklődést szeretnék fokozni a leendő női hallgatók körében.

A nők más megközelítéssel állnak hozzá a munkához, amely másfajta innovációkat hoz létre, mint a férfiak esetében – jelentette ki Dirk Wölfer, a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara kommunikációs vezetője az M1 Forint, fillér című műsorában. Szerinte hatékonyabb egy csapat, ahol

megfelelő arányban vannak a férfiak és nők, a fiatalok és idősek is.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, György László egy egyszerű példával mutatta be, hogy miért más a nők hozzáállása az élet dolgaihoz, mint a férfiaké. „A nők a szívük alatt hordanak kilenc hónapon keresztül egy életet, amely folyamatosan gyarapszik, és nem lehet egyszer sem letenni, aztán ennek a fejlődő életnek életet is adnak” – mondta György László.

A férfiak másképp gondolkodnak

Hozzátette, mivel a férfiaknak nincs ilyen tapasztalatuk, és ezért másképpen gondolkodnak, és másképp állnak a világ dolgaihoz is. György László korunk folyamatos fejlődésére hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint a mai digitális nemzedék tagjait sokkal jobban érdekli a legújabb technológiai innovációk megismerése, amelyet kreatív és innovatív módon tudnak alkalmazni ebben az új világban.



A TechCsajok elnevezésű eseménysorozatot idén harmadszor rendezték meg. A Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara azért hozta létre a rendezvényt, mert tagjai arról számoltak be, hogy rendkívül kevés a női jelentkező a műszaki területekre. A jelenlegi, feszes munkaerőpiacon ugyanakkor a pályakezdő hölgyekben van még potenciál.

Hasonló a német és a magyar helyzet

Dirk Wölfer arról is beszélt, hogy a két ország hasonló problémákkal küzd. Németországban is keresnek műszaki pályára nőket, de talán a németek kicsit előrébb járnak ebben, mint a magyarok. Ezt látván ugyanakkor Magyarország is tud meríteni a német példákból, amelyeket alkalmazni tud a jövőben – tette hozzá.

Az eseményt Budapest után Miskolc, majd pedig Pécs fogadja be. Utóbbi városban a Hauni Hungária Gépgyártó Kft. is házigazda szerepet tölt majd be. Katona Gábor, a cég ügyvezető igazgatója sajnálatosnak nevezte, hogy felsőoktatási intézményekben gépészmérnök szakirányon 10 százalék vagy az alatti a hölgyek aránya, ezért szeretnének ezen javítani.

A Bosch Magyarországon a több mint 13 ezer munkavállalójával az egyik legnagyobb külföldi ipari munkaadó.

Vezetői szinten 20–25 százalék a nők aránya.

Az eseményen a cég is képviseltette magát, mert elkötelezett abban, hogy minél diverzebb egy munkahelyi közösség, annál kreatívabb és hatékonyabb egy csapat. A Bosch-csoport is motiválni szeretné a fiatal nőket arra, hogy a műszaki pályát válasszák.

A rendezvényen látványos műszaki megoldásokkal igyekeztek a kiállítók kedvet csinálni a középiskolásoknak a műszaki területen való tovább tanuláshoz. Az egyik legnépszerűbb eszköz egy minden irányba mozgó, különböző erőhatásokkal bíró szimulátor volt.

Szükség van a jól képzett szakemberekre

Egyre több magyarországi vállalatnak van szüksége jól képzett szakemberekre, különösen a technika, a természettudományok és az informatika területén. Bár az egyetemisták 53 százaléka nő, a számítástechnikai képzésen az arányuk15 százalék, az elektronikain mindössze 6 százalék.