Több kormányzati ösztönző is segíti a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó csökkentése, illetve a bértámogatás is segíti egyebek közt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását – hívta fel a figyelmet a Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. az MTI-nek eljuttatott közleményében.

A munkaadók sokszor tanácstalanok, hogy milyen munkakörökben vagy milyen módon tudnák a megváltozott munkaképességűeket bevonni egy-egy szervezet életébe – jegyezték meg. A munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalat szerint fontos, hogy a munkáltatók felismerjék a speciális igényű dolgozók foglalkoztatásának előnyeit, ide sorolták a munkaerőhiány enyhítését, például az IT területen. Alkalmazásuk a dolgozók társadalmi érzékenységét is növelheti és jó hatással van a vállalati kultúrára, morálra is – írták.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához a kormány is hozzájárul, példaként említették, hogy amennyiben egy vállalatnál a megváltozott munkaképességű dolgozók száma eléri a 30-at vagy arányuk az összes munkavállalóhoz viszonyítva meghaladja a 25 százalékot, a vállalat állami támogatást kérhet, a kapott összeget pedig a cég egyebek mellett munkabérre, képzésekre vagy a munkahely rehabilitációs célú átalakítására is fordíthatja. Erre a célra idén 42 milliárd forint, jövőre pedig már 43,5 milliárd forint áll rendelkezésre.

Az adócsökkentés is fontos könnyítés, a munkaadót a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásakor részkedvezmény, illeti meg a szociális hozzájárulási adóból – ami július elsejétől 17,5 százalék – a minimálbér kétszereséig.

Azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy minden 25 dolgozónál többet foglalkoztató vállalatnak, ahol a megváltozott munkaképességűek száma nem éri el a teljes állomány 5 százalékát, a munkaadóknak a hiányzó létszám után rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie, amely idén személyenként évi 1 341 000 forint.

