Sokan vinnék a Thomas Cook leánycégeit

Nagy az érdeklődés a Thomas Cook brit utazási iroda leányvállalatai iránt. A világ legrégebbi utazási irodája három hete jelentett csődöt. A magyar leányvállalat helyzete stabil, jelentős vagyoni biztosítéka van.

Minden brit turista hazaérkezett, aki a Thomas Cook csődje miatt külföldön rekedt. A utazási iroda

mintegy 600 ezer

ügyfele töltötte szabadságát külföldön a csőd bejelentésekor, többek között 150 ezer brit és ugyanennyi német állampolgár – hangzott el a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

Hónapok óta pénzügyi nehézségekkel küszködött

Az 1841-ben Thomas Cook üzletember alapította a céget, és világszerte 22 ezer, Nagy-Britanniában 9 ezer alkalmazottat foglalkoztatott, és 94 repülőgépből álló saját légitársasága is volt. A cég hónapok óta pénzügyi nehézségekkel küszködött; a március 31-én zárult fél évről 1,5 milliárd font (560 milliárd forint) adózás előtti veszteséget jelentett.

A brit Thomas Cook csődbejelentése utána lengyelországi, a német, majd az osztrák alvállalat is csődöt jelentett.

Több ezer külföldi turista ragadt más országban.

A Thomas Cook csődje egy trendfordító esemény a szervezett turizmus történetében, hiszen az egyik legnagyobb és legrégebbi utazási iroda volt – mondta Kiss Róbert Richárd turisztikai tanácsadó. Más iparágakhoz képest a turizmusban kevesebb a csődök száma, bár ezek nagyobb médiavisszhangot kapnak – tette hozzá.

Véleménye szerint a mostani esemény azért lényeges, mert olyan konszern ment tönkre, amely a stabilitást és hagyományt testesítette meg sok turitának.

Elhibázott vezetői döntések okozták a csődöt

Erdei Bálint, a Magyar Utazásszervezők és Utazási Irodák Szövetségének elnöke elmondta, hogy bár változnak a trendek, de a korábbiakhoz képest mégis többen választják az utazási irodákat egy hosszabb körutazás vagy egy távoli országba tervezett szabadság esetén, ahová egyedül nem mernek elutazni.

„Az utasok igénylik azt a biztonságot, amit egy utazási iroda biztosíthat” – mondta.

A csőd közvetlen kiváltó oka az volt, hogy nem jutott hitelhez a cég, de a hitelfelvétel is csak elodázta volna a bukását – mondta Kiss Róbert Richárd. A bukást rossz vezetői döntések előzték meg. A cég 2007-2008-ban olyan felvásárlásokat hajtott végre az internetes foglalási üzletágban, amelyek pénztemetőnek bizonyultak. Ezenfelül rengeteget irodával és 21 ezer alkalmazottal működött.

Az az üzleti modell, hogy a cégnek szállodái, repülőgépei voltak, önmagában nem volt rossz, mert így lehet a legjobb árakat elérni. A Condor légitársaság helyzete az anyacég csődje után megingott, és pénzügyi segítségére szorult, annak ellenére, hogy nyereségesen működött. Ennek oka a hirtelen bizalomvesztés volt a csőd után. A turisztikai szakember hozzátette, hogy az egyedi foglalások esetén is sok probléma merülhet fel, és a jogérvényesítés ezeknél nehezebb.

Az 1955-ben alapított Condor 2009-ben került a Thomas Cook-csoporthoz. A német légitársaság mintegy 5000 főt foglalkoztat és nagyjából 50 repülőgépet üzemeltet.

Többmilliárdos vagyoni biztosítéka van a magyar cégnek

A szakma számára is szomorú esemény volt a Thomas Cook csődje, amelyről még hosszú ideig beszélni fogunk – mondta a műsorban Erdei Bálint. A cég csődje az önálló jogi személyiséggel rendelkező magyar leányvállalatot is nehéz helyzetbe hozta, amely nyereségesen működik – mondta –, és hozzátette, hogy a magyar cég igyekszik mindent megtenni az utasok érdekében.

Sajtóhírek szerint a Neckermann stabil pénzügyi helyzetét bizonyítandó, kaucióbiztosítás helyett készpénzletétben tartja 3,4 milliárd forintos vagyoni biztosítékát, amely az utazásszervező cég esetleges csődje esetén is fedezi az utasok kártalanítását.

Kiss Róbert Richárd kiemelte, hogy a csőd után gyorsan felállt a magyar Neckermann rendszere, így nem érte kár az utazókat. A cég készpénzben tartott letétje is komoly biztosítékként szolgál.

Kevés olyan ágazat létezik, mint az utaztatás, ahol rendkívüli biztosítékok vannak arra, hogy azokat turistákat, akik megkezdték a egy utazási irodánál lefoglalt nyaralásukat, ne érje kár – fogalmazott Erdei Bálint. A korábbi magyarországi csődök kapcsán elmondta, hogy

érdemes átnézni az utazási szerződéseket,

és ellenőrizni, hogy bejegyzett utazási irodánál foglaltuk-e le a nyaralást.

A vagyoni biztosítékot az utasokkal szemben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből eredő kártérítés fedezésére kell nyújtaniuk az utazásszervezőknek. Ezenfelül rendelkezniük kell kötelező biztosítással is, amely egy esetleges pénzügyi nehézség esetén fedezi az utasok külföldi tartózkodásának, illetve hazahozatalának költségeit.

Kiss Róbert Richárd ehhez hozzáfűzte, hogy ugyan ezek a vagyoni biztosítások az utazások drágulásához vezettek, de a jelenlegi szigorú szabályok miatt elképzelhetetlen, hogy az utasok kint rekedjenek.

A magyar cég számos szempontból kitűnt a többi leánycég közül

A skandináv és magyar leánycég a Thomas Cook legjobban gazdálkodó szervezetei közé tartozik – emelte ki a turisztikai szakértő. A magyar cég 691 millió nyereséget termelt tavaly, komoly készpénzállománya, egészséges portfóliója van, valamint saját ingatlanja. Ezt sem a brit, sem a német leányvállalat nem mondhatja el magáról. „Erre igazán büszkék lehetünk, mert ez egy komoly gazdasági teljesítmény” – mondta.

A Neckermann vezette be a first minute foglalás fogalmát, vagyis a korai foglalásokra is kedvezményeket biztosítottak, és ezt a többi leánycég is másolta. A magyar cég ügynökhálózata is rendkívül magas színvonalon működik – fogalmazott.

A jövőbeli lehetőségek között említette egyik lehetőségként a cégek felvásárlását a márkanév megtartásával. Elmondta, hogy sokan érdeklődnek a cégcsoport leányvállalatai iránt. A másik lehetőség, hogy a felvásárlás után a vevő beolvasztja céget. A harmadik opció, hogy a végelszámolás mellett döntenek, de ekkor elveszne a legnagyobb érték, a hálózat.

Jó évet zárt a szakma

Az idei évet értékelve Erdei Bálint elmondta, hogy mind a beutazás, mind a kiutazás területén nagyon jó évet zártak a magyar utazási irodák. „Folyamatosan növekszik az Ázsiából érkező vendégek száma, de a főbb küldőpiacok is kiválóan teljesítettek” – mondta.

Budapest egyre népszerűbb a hétvégi városlátogatások területén, és

Magyarország megítélése nagyon jó, biztonságos úti célként tartják számon.

A turizmus növekedését segítik az új fapados és tengerentúli járatok. Magyarországot és Kínát két közvetlen járat köti össze, míg a tengerentúlra három transzatlanti járat működik. Jövőre a Giro D’Italia, a második legrangosabb kerékpáros körverseny megrendezése és több nagyszabású kongresszus, mint például a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is segítheti a hazai turisztikai ágazatot.