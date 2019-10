Csaknem kétszáz hektárral bővül az ipari park Nagykanizsán

Összesen mintegy 6 milliárd forintos beruházással, két program révén 200 hektárral bővül a jelenleg 135 hektáros ipari park Nagykanizsán.

Cikkünk frissült.

Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára, a térség országgyűlési képviselője a pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta: a Terület- és Településfejlesztési Program (TOP), valamint a Modern városok program jóvoltából bővülhet a nagykanizsai ipari park.

A fejlesztés első lépéseként a héten elkezdődött az M7-es autópálya nagykanizsai keleti lehajtója és a 7-es főút között egy új körforgalmú csomópont kiépítése, amely a zöldmezős beruházás területének feltárását teszi lehetővé.

A politikus jelezte: közel négy év kellett az előkészületekhez, hogy megkezdődhessen az iparterület bővítése, amelynek 70 hektáros területét a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (Nipüf) a Modern városok programjának részeként, első ütemben pedig további 20 hektárt az önkormányzat a TOP program keretéből tesz befektetésre alkalmassá.

Cseresnyés Péter hozzátette: a jelentős összegű fejlesztés azért indulhatott el, mert a kormány 2010 után megváltozott gazdaságpolitikájának és önkormányzatokhoz való viszonyának köszönhetően az európai uniós források legalább 60 százalékát gazdaságfejlesztésre költi.

Dénes Sándor polgármester (Fidesz-KDNP) emlékeztetett arra, hogy Nagykanizsa több mint 8 milliárd forintot használhat fel a TOP program keretéből, s ebből az összegből közel 3 milliárd forintba kerül az új iparterület feltárása, közművesítése. A már készülő új körforgalom 370 millió forintos beruházást igényel.

Rodekné Hederics Erika, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője hozzátette, hogy a Nipüf részéről 70 hektáron megvalósuló fejlesztés szintén mintegy 3 milliárd forintba kerül.

Már folynak tárgyalások potenciális befektetőkkel arról, hogy a bővülő ipari parkban hozzanak létre új beruházásokat, az önkormányzat pedig félmilliárd forintos költséggel egy bérbeadásra szánt iparcsarnokot is épít a közeljövőben – közölte.

Szmodics Zoltán projektmenedzser arra is kitért, hogy az újonnan épülő körforgalom alépítménye még idén ősszel elkészül, tavasszal az útburkolat is rákerül, így várhatóan május végére fejeződik be az építése. A csomópont lehetővé teszi az újonnan kialakítandó iparterület és a meglévő ipari park közvetlen csatlakozását is az M7-es autópályához.