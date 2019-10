ITM-államtitkár: Nem kell félni a kereskedelemben a digitalizációtól

Nem kell félni a kereskedelemben a digitalizációtól, a robotizációtól, az új technológiák megjelenése sokkal több új munkahelyet teremt majd a következő években, mint amennyi az elterjedésükkel megszűnik – mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára szerdán Budapesten az Automatizált kereskedelem című szakmai konferencián.

A kép illusztráció (Fotó: MTI)

Az ITM kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára kiemelte: az elmúlt években évi mintegy 6 százalékkal bővült a hazai kiskereskedelem, és egyre többen vásárolnak a webáruházakban is. Jelezte: a növekvő munkaerőhiány a kereskedelemben is egyre nagyobb gond, emellett a digitális kereskedelem terjedése is azt követeli meg, hogy tovább kell javítani a kereskedelemben a szakképzést.

Kiemelte: a fogyasztóvédelmet a jövőben erősíteni kell, ennek érdekében az innovációs tárcánál önálló területként, összevontan működik október elsejétől a kereskedelempolitikáért és a fogyasztóvédelemért felelős államtitkárság.

Cseresnyés Péter a közeljövő kihívásai, egyben feladatai közé sorolta a digitális kereskedelem, a rövid ellátási láncok fejlesztésének elősegítését. A hazai gazdaság fejlődését is támogatja, hogy a kormány a jövőben a kereskedelemben is növelni kívánja a hazai beszállítói láncok szerepét, ebben kiemelt feladat a kis- és középvállalkozások erősítése. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar termékek aránya emelkedjen a kereskedelem árukínálatában – mondta az ITM államtitkára.

Rámutatott: a kereskedelemben dolgozók képzésénél a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a digitalizáció eredményeinek, köztük a webshopok tevékenységének bemutatására. Egyúttal támogatni kell a kereskedelemmel kapcsolatos szakmákat népszerűsítő programokat, mert a munkaerőhiány egyre nagyobb probléma a hazai munkaerőpiacon is.

Emellett fejleszteni kell a fogyasztók digitális készségeit, azért is, mert a digitális fogyasztó egyre többet vásárol. A digitalizáció során javítani kell a fogyasztói bizalmat, ennek során mindenben be kell tartani a GDPR-szabályokat, vagyis a korszerű adatvédelmi előírásokat – fejtette ki az államtitkár.

Egy felmérés eredményei szerint a robotizáció, a digitalizáció hatására már a 2020-as évek elején mintegy 5 millió munkahely szűnhet meg szerte a világban, ellenben 7 millió új munkahely, ezzel együtt új foglalkozások százai születnek majd – jelezte Cseresnyés Péter.

Turcsán Tünde, a Gfk Hungária munkatársa jelezte: a hagyományos kereskedelmet tekintve a magyar háztartások 94 százaléka még mindig diszkont áruházakban vásárol. Ezt mutatja az is, hogy tavaly legjobban a diszkontok és a drogériák forgalma emelkedett, és a fogyasztók ezzel párhuzamosan egyre inkább ezen boltok saját márkás termékeit vásárolják.

A címlapfotó illusztráció.