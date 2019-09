Egyre több fejlesztés zajlik Miskolcon és környékén

Kiemelt fejlesztések zajlanak Miskolcon és környékén. Nemzetközi szintű ipari központok és szolgáltatások költöznek a régióba.

Megnyitotta kapuit Miskolc első, világszínvonalú magániskolája. A cambridge-i rendszerű iskolát az Avalon Nemzetközi Iskola Alapítvány működteti. A térség újraiparosításának köszönhetően egyre nagyobb igény van arra, hogy az ide települő cégek magas színvonalú szolgáltatásokkal találkozzanak – mondta az Avalon Internatioanl School igazgatója, Oláh Tünde az M1 Forint, fillér című műsorában.

Azzal a céllal hozták létre az angol nyelvű iskolát, hogy nemzetközi színvonalú oktatási rendszert biztosítsanak a régió számára. „Célunk, hogy olyan lehetőségeket biztosítsunk a régióban élő magyar családoknak, illetve a külföldről ide költözött, a menedzsmentben dolgozók gyermekeinek, mint amilyeneket egy fővárosi intézmény nyújthat” – tette hozzá.



A dinamikus ipari fejlődés új befektetőket hozhat a régióba

Miskolcon több mint nyolcmilliárdos beruházással épült meg 2015-ben az Avalon park, és 2016-ban családi szórakoztató élményközpontként adták át. És idén szeptemberben nyílt meg az Avalon International School – mondta Tóth Eszer Anna, az Avalon park kommunikációs és marketingigazgatója. Hozzátette, hogy a tervek szerint 2020-ra elkészülhet egy prémiumkategóriás irodaház, az Avalon Business Center is.

Magyarországon fekteti be a világpiaci nyereségét

A térség legnagyobb munkáltatója, a Hell Energy Magyarország Kft. 2006 óta működő cégcsoport, mely az energiaital-gyártás mellett ma már alumínium dobozokat is készít, emellett saját logisztikai vállalata is van. Így a teljes gyártási folyamatot egy telephelyen végzik el magas szintű digitális ipari megoldásokkal. A cégcsoport több mint száz család megélhetését biztosítja.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A nyáron átadott új fejlesztéseknek köszönhetően az üzemben naponta akár hétmillió doboz ital is készülhet – mondta a kommunikációs igazgató. Fontos szempont a cégnek, hogy az exportforgalmuk döntő hányadát Magyarországon fekteti be.

Számos munkahelyet teremtünk, hiszen a teljes gyártási folyamat Magyarországon zajlik – mondta Pantl Péter, a Hell nemzetközi marketing- és kommunikációs igazgatója. Hozzátette, a jövőben is Magyarországon szeretnének fejleszteni, mivel fontos számukra, hogy hungarikummá váljon a márkájuk. Be szeretnék bizonyítani, hogy a magyar vállalkozók, illetve a magyar munkavállalók magas színvonalat és minőséget képviselnek.

A szakmai utánképzésre is hangsúlyt fektetnek

A Spinto Hungária Kft. autóipari szerszámgyártó vállalkozás egy éve alakult a térségben. A legmagasabb szintű ipari 4.0-s gyártósoraival, a magas hozzáadott értékkel bíró kutatás-fejlesztés megoldásaival az üzem kiemelt nemzetközi jelentőséggel bír. A teljes egészében magyar tulajdonú vállalat jelenleg nyolcvan főt foglalkoztató beruházását a magyar kormány egyedi kormánydöntéssel, támogatásban részesítette.

A térségen belül nagyon sok miskolci embernek adnak munkát, legalább négy-öt olyan dolgozójuk is van, aki Németországból tért haza – mondta Pócs János, a Spinto Hungária ügyvezető igazgatója. Hozzátette, büszkék arra, hogy belső ajánlásból tudják a munkavállalóik huszonöt százalékát toborozni.

Kiemelte, a kormány nemcsak a projektnek a kiemelt státuszával, hanem effektív támogatással is biztosította, hogy a munkafolyamat megfelelően induljon be. A vállalat a szakmai utánpótlásképzésben, az egyetemekkel való közös projektekben is élen jár. A cég kimondott célkitűzése, hogy a Miskolci Egyetem végzős diákjait foglalkoztassa. Az ügyvezető hozzátette, minden évben legalább egy-két hallgatót szeretnének fölvenni, illetve a középiskolák közreműködésével duális képzéseket is szeretnének indítani.

Miskolc és térsége gazdasági fejlődéséhez jelentősen hozzájárul az M30-as autópálya jelenleg is zajló fejlesztése. Ennek köszönhetően a Miskolc és Kassa közötti közúti forgalom felgyorsulhat, a közlekedési biztonság javulhat, és a forgalmi torlódások csökkenhetnek a jövőben.

A címlapfotó illusztráció.