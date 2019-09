Az elmúlt időszakban mindig felfelé kellett módosítani a GDP-adatokat

A Századvég arról számolt be, hogy a magyar gazdaság II. negyedévében ismét dinamikusan, 4,9 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, miközben legfontosabb külkereskedelmi partnerünk, Németország gazdasága stagnált.

A kép illusztráció (Fotó:MTI/Czeglédi Zsolt)

A Századvég Gazdaságkutató a napokban 4,8 százalékra javította az idei GDP-növekedési előrejelzését, 2020-ra pedig 3,9 százalékos bővülést vár, ám megjegyzik, hogy a tartósan erős növekedésre kockázatot jelent a német gazdaság gyengélkedése, a Brexit, a versenyképesség javulásának elmaradása és a gyenge forint is.

Regős Gábor a Századvég Gazdaságkutató vezető makrogazdasági elemzője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, azért van szükség negyedévente új előrejelzésre, mert mindig történik a gazdaságban valami, ami miatt módosítani kell az adatokat.

Amit szinte mindig figyelni kell, az az, hogy hogyan alakul a GDP, azaz az egy területen, adott idő alatt előállított végső felhasználásra szánt javak összességének értéke.

Az adatokat felfelé kellett módosítani

Az elmúlt időszakban szerencsére az adatokat felfelé kellett módosítani. Legutóbb 4,6 százalékos növekedést vártak az elemzők, amelyet végül 4,9 százalékra kellett módosítani. A változtatásoknál Németországra különösen figyelni kell, hiszen negyedévről-negyedévre kedvezőtlen adatokat produkál.

Az utolsó negyedévben például az éves alapú német bővülés 0 százalék volt, vagyis az ország gazdasága stagnált. A GDP mellett természetesen nyomon kell követni az ipart és a beruházásokat is, amelyekből aztán egy új előrejelzés születik.

A német gazdaság gyengélkedése ugyanakkor kockázatot jelent: bár a magyar gazdaság eddig „állta a sarat”, a második negyedévben az Európai Unió tagországai közül a leggyorsabb bővülést elérve, egy hosszan tartó német lassulás később éreztetheti hatását Magyarországon is.

Három fő kategóriát vesznek figyelembe

Regős Gábor a magyar gazdaság többletnövekedését is részletezte. Mint mondta, az előrejelzéseket felhasználási oldalról készítik el. A három fő kategória, amelyet figyelembe vesznek, a háztartások fogyasztása, a beruházások, és a külkereskedelem, ezen belül is az export és az import. Kisebb tételek is szerepelnek benne, mint például a kormányzati kiadások, de nem számottevőek.

A fogyasztásnál is háromhavonta vannak új adatok a GDP-prognózisban, valamint havonta jelennek meg a kiskereskedelmi adatok. A II. negyedévi adatok 5 százalékos bővülést mutatnak.

A háztartási kiadások növekedését ezen adatok alapján határozták meg, amely idén 4,7 százalék, ez az első félévben is ennyi volt,

a következő évre pedig 4,9 százalékra becsülik.

„Nagy valószínűséggel jövőre a Családvédelmi akciótervnek nagyobb hatása lesz mint idén. Ebben az évben is megfigyelhető lesz a hatása, de nem mondható majd észrevehetőnek” – emelte ki Regős Gábor.

Jövőre emelkedhetnek a bérek

Figyelembe véve a GDP növekedését, a termelői árak emelkedését, a béremelkedés nem haladja meg a vállalatok termelékenységnövekedését, így negatív hatást sem gyakorol a foglalkoztatás alakulására a Századvég szerint.

Az elemző úgy vélte, a béremelkedés tekintetében felmerülhet néhány kérdés. Ebben az évben már nem várható az, hogy emelkedik az emberek fizetése, jövőre azonban 10,2 százalékos béremelkedésre lehet számítani. A szakszervezetek közölték, hogy már most, de legkésőbb

a jövő évben kétszámjegyű béremelkedést szeretnének.

„A reálkereseteket a nominális bérek és az infláció is befolyásolja. Az idei évben 3,4, jövőre pedig 3,3 pénzromlást becsülnek az elemzők, egy kicsivel nagyobbat, mint ami a jegybanki cél, de még mindig célsávon belül fog maradni. Az inflációra pedig az olaj ára van a legnagyobb hatással” – zárta szavait Regős Gábor.