Ősszel derül ki, tartósnak bizonyul-e az ingatlanpiac megtorpanása

Felemás képet mutat a hazai ingatlanpiac. A használt lakások iránt a nyári hónapokban jelentősen csökkent a kereslet a fővárosban, ugyanakkor vidéken és az új lakások iránt töretlen az érdeklődés.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az újlakás-építések terén is ellentmondásos folyamatokat látnak az elemzők: a fővárosi projektek száma ugyanis összességében némileg mérséklődött tavalyhoz képest, vidéken ugyanakkor bővülés figyelhető meg – hangzott el az M1 Summa című műsorában.

Tavasszal és nyáron is alacsony volt az érdeklődés

Fordulatot hoztak a nyári hónapok a budapesti használt lakáspiacon – derül ki az Ingatlan.com szeptemberi elemzéséből, amely a június–augusztus közötti időszakot vizsgálta. Balogh László, az Ingatlan.com szakértője azt mondta: „a három nyári hónap alatt voltak olyan időszakok, amikor 20 százaléknál nagyobb volt a keresletcsökkenés az előző évhez képest, de átlagosan is két számjegyű volt a mérséklődés.”

A júniustól augusztus végéig tartó időszakban a budapesti használtlakás-piacon 14 százalékkal csökkent az érdeklődések száma az előző év azonos időszakához képest. Az ilyen mértékű visszaesés ugyanúgy megfigyelhető volt márciustól májusig is. Ez egyre inkább arra utal, hogy a befektetők számára újabb lakás megvásárlása már nem biztos, hogy

olyan jó üzlet, mint a prémium államkötvény

– tette hozzá Balogh László.



Ennek egyik oka az lehet, hogy a befektetési célú lakásvásárlók számára már kevésbé éri meg ingatlant venni. A lakáskiadás ugyanis nagyjából 5–6 százalékos hozamot biztosít egy budapesti befektetőnek.

Ezzel pedig már például a nyáron elindított Magyar Állampapír Plusz hozama is felveszi a versenyt a szakértő szerint. Ráadásul a szuperállampapír szinte kockázatmentesen biztosítja ezt a hozamot. Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzője szerint ugyanakkor nemcsak az új állampapír az oka a befektetői keresletcsökkenésnek.

A befektetői keresletben érzékelünk most egy csillapodást. Megjelentek alternatív lehetőségek, de ugyanakkor az is érzékelhető, hogy a bérleti díjaknak a növekedése korlátosabb, mint az árnövekedés volt, és ez a befektetési hozamokat csökkentette – tette hozzá Soóki-Tóth Gábor.

Balogh László szerint a nyári időszakban tapasztaltak alapján elképzelhető, hogy megáll vagy jelentősen mérséklődik a budapesti használt lakások piacán öt éve tartó dinamikus áremelkedés.

„A fővárosi használtlakás-piachoz képest ugyanakkor teljesen ellentétesek a budapesti újlakás- és a vidéki használtlakás-piac folyamatai. A Budapesten kívüli használtlakás-piacon ugyanúgy töretlen a kereslet a lakóingatlanok iránt. Tehát valószínűleg a vidéki nagyvárosokban ugyanúgy bővülhet a forgalom, és tovább nőhetnek az árak. A másik szegmens, ahol szintén töretlen a kereslet, pont az új építésű lakások piaca” – emelte ki a szakértő.

Sokan még az év végi lakásáfa-emelkedés előtt szeretnének új ingatlant venni

Az Ingatlan.com kimutatása szerint a fővároson kívüli lakáspiac élénkülésében komoly szerepe lehet annak, hogy a vásárlók hatékonyan ki tudják használni a folyamatosan bővülő állami támogatásokat, a nagyvárosokban pedig nőtt a munkahelyteremtő beruházások száma.

A fővárosi újlakás-piac nyári, 9 százalékos bővülése az egy évvel korábbihoz képest pedig annak tulajdonítható az elemzés szerint, hogy sokan még az év végi lakásáfa-emelkedés előtt szeretnének új ingatlant venni. Soóki-Tóth Gábor ezenfelül azt is kiemeli, hogy a fővárosban idén már némileg

kevesebb új lakást kezdtek építeni, mint tavaly.

„Az új építésű lakások terén a fővárosban azt érzékeltük az első félévi mérleget megvonva, hogy kevesebb projektet indítottak el, vidéken viszont bővült a piac. Most már a harmadik negyedéves adatokat is látjuk a vidéki újlakás-építésről. A vállalkozói szektorról is készítünk felmérést minden negyedévben, és gyakorlatilag ott azt látjuk, hogy a tavalyi évet meghaladó bővülés volt, mind a lakások, mind a projektek száma terén” – magyarázta Soóki-Tóth Gábor.

A szakértő arra is rávilágított, hogy a kisebb fővárosi megtorpanást az eddig dinamikusan fejlődő belső kerületekben tapasztalták elsősorban. A szakértő szerint ugyanakkor vannak olyan budapesti térségek, például Óbuda, ahol az idei évben már most annyi projektet indítottak el, mint a tavalyi év egészében.