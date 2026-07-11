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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Közlemény

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Szerző: hirado.hu
2026.07.11. 06:00

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
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