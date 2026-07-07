Kordában tartják az inflációt az élelmiszerárak és a forint árfolyama - állítják elemzők

A forint erősödésének és az élelmiszerárak alakulásának döntő szerepe van a fogyasztói árak kedvező alakulásában, míg a szolgáltatások ára azért táplálja az inflációt, mert a munkaigényes ágazatban nagyobb súllyal esnek latba a bérköltségek – jelezték a júniusi adatokhoz fűzött elemzésükben az MTI-nek nyilatkozó szakértők, akik biztosra veszik a jegybanki kamatcsökkentések folytatását.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden kiadott jelentése szerint júniusban 1,7 százalékosra csökkent a fogyasztói árak éves növekedési üteme a májusi 1,8 és az áprilisi 2,1 százalékról. Májushoz képest átlagosan nem változtak az árak.

Virovácz Péter, az ING Bank főközgazdásza az adatokat elemezve arra hívta fel a figyelmet, hogy az energiaár-sokk ellenére a magyar infláció az elmúlt két hónapban tovább fékeződött. Az alacsony havi infláció mögött elsősorban az élelmiszerek árának csökkenése húzódik meg, amiben a forint erősödése is szerepet játszhat. Immár három hónapja mérséklődik a tartós fogyasztási cikkek ára, ami szintén egyértelműen a forint erősödésének hozadéka.

Továbbra is a szolgáltatások inflációja járul hozzá leginkább az átlagos árnyomáshoz, amit a munkaerőigényes területeken továbbra is a jelentősen emelkedő munkaerőköltség motivál.

A következő hónapokban a szolgáltatások inflációjában további élénkülésére lehet számítani, a telekommunikációs és pénzügyi szektorokba már bejelentett nyári-őszi átárazások miatt. A forint ereje továbbra is féken tarthatja a tartós fogyasztási cikkek inflációját, miközben az extrém meleg időjárás az energiafelhasználás megugrása miatt megjelenhet az emelkedő közmű számlákban.

Az ING Bank legfrissebb gyorsbecslése szerint az infláció csak az év végére térhet vissza a 3 százalék körüli tartományba, az idei évben átlagosan 2,1 százalékos inflációval számolnak. A bank szakértője szerint a legfrissebb inflációs adat bebetonozza a júliusi kamatvágást és vélhetően az augusztusi vágás is biztosra vehető. Egy újabb – júliusi – alacsony inflációs mutatóval pedig megnyílik az út arra, hogy a „mini” kamatvágási ciklus „midi” ciklussá hízzon és az ősz folyamán is folytatódjon a monetáris lazítás.

Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője számára a júniusi inflációs adat nagy meglepetés, hiszen az előrejelzések inkább az infláció kisebb gyorsulását várták. Rögtön hozzátette: egyértelműnek tűnik, hogy nincs akadálya a további kamatcsökkentéseknek.

Abban, hogy már a második hónapja nem változtak az árak jelentős szerepe van a hatósági intézkedések fenntartásának, ugyanakkor még inkább az erős forintnak, ami kínálati oldalról masszív dezinflációs nyomást fejt ki.

Az év további részében feloldják az önkéntesnek nevezett árkorlátozásokat és – szokásosan szezonális üdülési szolgáltatások, valamint autópályadíjak emelkedésén túl – érdemben drágul majd a taxi és a szerencsejáték is. Az előző hónapban az Erste 2,4 százalékra mérsékelte idei inflációs előrejelzését, ám ezt máris magasnak tartja, így újabb lefelé revízió következhet – jelezte Nagy János.

Az élelmiszerárréstop fenntartása, illetve a forint árfolyamának erősödése játszott meghatározó szerepet Molnár Dániel, a GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője szerint az infláció kedvező alakulásában.

Hacsak nem következik be valamilyen jelentős külső sokk, szinte biztosra vehető, hogy a júliusi ülésén folytatja a jegybank az alapkamatcsökkentést. A következő hónapokban az áremelkedés kismértékű gyorsulásra számítanak a GFÜ-nél, június végével lejárnak a bank- és telekommunikációs szektorral kötött megállapodások, amelyek miatt tavaly és idén év elején elhalasztották az infláció-követő áremeléseket, miközben augusztustól például a taxi vagy a szerencsejáték ára is emelkedik. Bizonytalanságot jelent még az élelmiszerárréstop jövője is, amelynek kivezetéséről még nem született döntés, ennek hatása viszont várhatóan a bevezetéskorinál érdemben kisebb, csupán néhány tizedszázalékpont lehet a teljes inflációra nézve.

Összességében így előrejelzésük szerint év végéig a jegybanki cél alatt maradhat az infláció, éves áltagban pedig kismértékben 2 százalék felett alakulhat.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza azt emelte ki, hogy a vártnál kedvezőbben alakult júniusban az infláció és a jegybanki célsáv alja körül tartózkodik. Kellemes meglepetést okozott az élelmiszerek inflációja, amiben a világpiaci élelmiszerárak csökkenése, a forint erősödése és az árrésstop fenntartása is szerepet játszik. A szolgáltatások inflációját júniusban még visszafogták az árak növekedését az előző kormányzat által kötött ágazati megállapodások, ezek hatása azonban júliusban kifut. Ha nem történik semmi váratlan, akkor az idei év egészére egy 2 százalékos vagy azt minimálisan meghaladó inflációs szintre számít az elemző. Mint hozzátette, a júniusi adat alapján az MNB nyugodtan végrehajthatja a júliusra tervezett 25 bázispontos kamatcsökkentését, sőt, a bejelentett augusztusi után nem kizárt egy szeptemberi vágás sem.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) az MTI-nek küldött kommentárjában azt emelte ki, hogy a kiskereskedelmi forgalomban kapható élelmiszerek ára alacsonyabb, mint egy éve. A külpiaci trendek és az erősödő forint pedig a dráguló energia, a növekvő fuvarköltségek, és a mezőgazdaságot sújtó aszály ellenére is támogatja az élelmiszerek árcsökkenését.

Keresleti oldalról sincs semmilyen inflációs nyomás. Az OKSZ szerint ezek a tényezők kedvező feltételeket teremtenek a kormány számára ahhoz, hogy gyorsan kivezesse az árrésstopot a piacról.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/Balogh Zoltán