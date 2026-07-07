Júniusban tovább lassult a fogyasztói árak emelkedése – közölte a KSH

Júniusban 1,7 százalékosra csökkent a fogyasztói árak éves növekedési üteme a májusi 1,8 és az áprilisi 2,1 százalékról – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az elemzők 1,9 százalékos inflációra számítottak júniusra. Májushoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,4 százalékkal csökkent, szeszes italok, dohányáruk ára 3,1 százalékkal emelkedett egy év alatt. A szolgáltatások 4 százalékkal drágultak, a háztartási energiáért 2,3, ezen belül a vezetékes gázért 7,5 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,3 százalékkal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,9 százalékkal emelkedett, a járműüzemanyagok 1,6 százalékkal drágultak. Júniusban az éves maginfláció az egy hónappal korábbival azonos 2 százalékon maradt, a nyugdíjas fogyasztói kosárra számolt infláció a májusi 1,5 százalékról 1,4 százalékra csökkent. Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált, úgynevezett harmonizált fogyasztói árindex 2,3 százalékról 2,1 százalékra esett. Kapcsolódó tartalom Berobbant a diákmunkaszezon: már a 3500 forintos órabér sem ritka Több ezer állás, egyre magasabb bérek és óriási verseny a diákokért – idén is teljes gőzzel beindult a nyári diákmunkaszezon. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)