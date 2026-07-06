Záporokkal, zivatarokkal indul a hét, de a napsütés sem marad el

Változékony időre számíthatunk hétfőn, ugyanis hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett elszórtan záporok, zivatarok érkeznek, miközben a hőmérséklet több helyen megközelíti a 30 fokot.

A HungaroMet előrejelzése szerint a hét első napján a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulnak, amelyek északnyugatról délkelet felé tartanak.

Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.

Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő, miközben továbbra is változóan felhős lesz az ég. A záporok, zivatarok zömmel megszűnnek, éjjel csak helyenként valószínűek. A légmozgás többnyire mérséklődik, miközben nyugatiasra fordul. Hajnalra általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél pár fokkal hűvösebb az idő.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)