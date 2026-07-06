Vitézy Dávid: Mi hazahozzuk az uniós forrásokat

Hazahoztuk az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban lelepleztük, a korrupcióellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az Országgyűlés elé terjesztettük – mondta Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt.

A tárcavezető kiemelte: az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz – közölte.

Hangsúlyozta: fontos szembenézni azzal, hogy milyen hazugságok vezettek oda, hogy az előző kormány nem tudta hazahozni az uniós pénzeket. „Fontos szembenézni azzal, hogy önök kiírták a kék plakátokra, hogy megállítják Brüsszelt, de valójában a magyar gazdaságot sikerült megállítani; önök kiírták a kék plakátokra, hogy üzennek Brüsszelnek, de valójában a magyar vasúton utazóknak, a magyar kórházakban ellátott betegeknek, a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatóknak üzentek” – fogalmazott Vitézy Dávid.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 6-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)