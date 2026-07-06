Vitézy Dávid: Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat

A Déli Körvasút fejlesztésének részeként egyben kiemelték, majd elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő, közel nyolcvanéves vasúti híd teljes acélszerkezetét – közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap késő este a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta: a Déli Körvasút építésének egyik látványos és mérnöki szempontból összetett munkafázisa zajlott a hétvégén a fővárosban a Közlekedési és Beruházási Minisztérium beruházásában.

A több száz tonnás hídszerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb, 700 tonna teherbírású darujára, speciális önjáró szállítóegységekre (SPMT), valamint hónapokig tartó előkészítésre és precíz mérnöki munkára volt szükség. A kiemelt hídszerkezetet a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföld irányába szállították, ahol megkezdődik a bontása – olvasható a miniszter bejegyzésében.

A műveletet kizárólag teljes közúti és villamosforgalmi zár mellett lehetett végrehajtani.

Vitézy Dávid közölte:

a Déli Körvasút célja, hogy a Ferencváros és Kelenföld közötti vasúti szakasz a jelenlegi két vágány helyett három-négy vágánnyal működjön, megszüntetve a budapesti vasúti hálózat egyik legnagyobb kapacitásszűkületét. „Ennek köszönhetően több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd, új megállók épülnek Nádorkertnél, Közvágóhídnál és Népligetnél (bár ez utóbbi kivitelezési tenderét Lázár János leállította, de újra fogjuk indítani), így sokkal többen választhatják a vasutat az autó helyett”

– írta a tárcavezető.

Rámutatott: a vonatok már az egyik kétvágányos új hidat használják néhány hónapja, most pedig a régi helyére is egy másik új, hasonló kétvágányos hídszerkezet kerülhet majd.

„Ezért mondtam korábban, és ma is így gondolom miniszterként: a Déli Körvasút nem csak a tehervonatokról szól, a beruházás nélkül nem lehet érdemben fejleszteni a főváros és az agglomeráció elővárosi és távolsági vasúti közlekedését”

– zárta bejegyzését Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid: Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét

Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét – közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Vitézy Dávid a Pósfai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta: a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbemaradtak „Lázár János miatt, aki egy filctollal áthúzta ezt is”, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést – tette hozzá.

A miniszter közlése szerint a beruházás nem pusztán útburkolati átalakítást jelent, mert a Budakeszi út nagy részén előbb meg kell oldani a csapadékvíz-elvezetést, az út alatti csatornázást, valamint a vízvezetékek kiváltását. Hozzátette: a következő fél-egy év feladata a félbemaradt tervek befejezése, az engedélyezés és a közműszolgáltatókkal való megállapodás.

Vitézy Dávid jelezte: a beruházás sokba kerül és több évig tarthat, a kivitelezés idején pedig közlekedési nehézségekre is számítani kell.

Mint mondta, a projektet újraindítják, de a megvalósítás előtt még előkészítési, engedélyezési és összehangolási feladatokat kell elvégezni.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)