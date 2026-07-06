Vádat emeltek egy gázpisztollyal lövöldöző borsodi férfival szemben

Azt írták, a vádlott 2023 december végén, kora hajnalban autóval közlekedett, amikor észrevette az út szélén gyalogló férfi ismerősét, akivel előző este szóváltásba került. Az autóból kiszállva szidalmazta a férfit, majd egy gáz-riasztó fegyverrel mintegy fél méter távolságból többször az arca felé lőtt.
A sértett a szántóföldre menekült, de a vádlott üldözőbe vette, közben újra rálőtt és amikor utolérte, a fegyver markolatával hátulról leütötte. A földre került sértettet közvetlen közelről az arcán újból meglőtte, majd elhagyta a helyszínt.
A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban a gáz-riasztó fegyverrel leadott lövés alkalmas súlyos sérülés okozására is – írták a közleményben.
Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben – tárgyalás mellőzésével – büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, valamint a gáz-riasztó fegyver és a töltények elkobzását indítványozta.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)