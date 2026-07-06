Személyi változás a Nemzeti Sport élén

A Nemzeti Sport Kft. ügyvezetője a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezetőjének, Horváth Andrásnak a kérésére hétfőn azonnali hatállyal mentesítette a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel.

A közlemény szerint a lap vezetésére és a főszerkesztői feladatok ellátására – szintén azonnali hatállyal – Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa kapott ideiglenes főszerkesztői megbízást.

Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a hazai sportélet meghatározó, hiteles, szakmai és korszerű médiumaként szolgálja az olvasókat, a sportújságírás szakmai és etikai alapelveinek következetes érvényesítésével, ezeknek az elveknek a mindenkori főszerkesztőnek is meg kell felelnie – írták.

Közölték azt is, hogy

a személyi döntés a közmédia átalakításának része, az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön.

Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit – áll a közleményben.

Kapcsolódó tartalom A magyar futball társadalmi presztízsének visszaállításáról írt könyvet Szöllősi György A könyvet a Terror Háza Múzeumot működtető alapítvány adta ki.

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