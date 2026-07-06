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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Személyi változás a Nemzeti Sport élén

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.06. 14:22

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Nemzeti Sport Kft. ügyvezetője a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezetőjének, Horváth Andrásnak a kérésére hétfőn azonnali hatállyal mentesítette a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel.

A közlemény szerint a lap vezetésére és a főszerkesztői feladatok ellátására – szintén azonnali hatállyal – Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa kapott ideiglenes főszerkesztői megbízást.

Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a hazai sportélet meghatározó, hiteles, szakmai és korszerű médiumaként szolgálja az olvasókat, a sportújságírás szakmai és etikai alapelveinek következetes érvényesítésével, ezeknek az elveknek a mindenkori főszerkesztőnek is meg kell felelnie – írták.

Közölték azt is, hogy

a személyi döntés a közmédia átalakításának része, az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön.

Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit – áll a közleményben.

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Kiemelt kép forrása: Facebook

közmédia MTVANemzeti Sport

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