Független vizsgálatot sürgetnek a budapesti taxisok a BKK felügyeleti rendszerének ügyében

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete teljes körű, független vizsgálatot kezdeményezett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) személytaxi-szolgáltatást felügyelő rendszerével kapcsolatban. A szervezet nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez és a fővárosi frakcióvezetőkhöz, és azonnali intézkedéseket kér.

A szervezet közlése szerint korábban megpróbált egyeztetni a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettesével, azonban állításuk szerint a 2026. június 15-én elküldött részletes megkeresésükre mindeddig nem kaptak érdemi választ. Emiatt a főváros döntéshozóihoz és a nyilvánossághoz fordultak – közölte az Index.

A nyílt levél szerint

a szakmabeliek mindennapi tapasztalatai, valamint a korábban közzétett közérdekű bejelentésben szereplő állítások alapján már nem egyedi szakmai problémákról, hanem a személytaxi-szolgáltatás teljes felügyeleti rendszerét érintő kérdésekről van szó. A szervezet ezért azt kéri, hogy független vizsgálat keretében tekintsék át a közérdekű bejelentésben foglaltakat, a korábban lefolytatott belső megfelelőségi vizsgálatot, valamint a BKK személytaxi-szolgáltatással kapcsolatos feladatellátását és ellenőrzési rendszerét.

Emellett szükségesnek tartják a TaxiTrack alkalmazás bevezetésének és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség jogi és szakmai felülvizsgálatát, a hatósági ár felülvizsgálati gyakorlatának áttekintését, a kötelező taxiszemlék működésének vizsgálatát, valamint a rendszeres szakmai egyeztetések visszaállítását.

A nyílt levelet Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke írta alá. A dokumentumban hangsúlyozza, hogy a céljuk nem a konfrontáció, hanem a szakmai párbeszéd és a budapesti utazóközönség, valamint a tisztességes taxis vállalkozások érdekeinek képviselete.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)