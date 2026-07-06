Fidesz–KDNP: Csütörtök este tüntetésen tiltakozunk az alaptörvény módosítása ellen

A Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor-palota előtt tüntetésen tiltakozik az alaptörvény módosítása ellen – jelentette be Gulyás Gergely, a Fidesz, valamint Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője hétfőn, a két párt frakciószövetségének ülése után tartott sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely közölte: a csütörtök este hat órakor tartandó demonstrációra várnak mindenkit, pártszimpátiától függetlenül, akinek fontos a demokrácia, a jogállam, a demokratikus választás, a termőföldre és a nemzeti vagyonra vonatkozó védelem, továbbá az, hogy a köztársasági elnöki intézmény megmaradjon, és ne szenvedjen helyrehozhatatlan csorbát.

Jelezte: a frakciók hosszan tárgyaltak az alaptörvény Tisza-kormány által benyújtott tizenhetedik módosításáról és az erre adandó válaszokról. Arra a kérdésre, hogy a frakcióülésen felmerült-e a parlamenti munka, illetve a plenáris ülések bojkottálása, Gulyás Gergely azt mondta: minden eshetőség felmerült, a frakció ezekben döntést fog hozni, és ezt követően adnak tájékoztatást.

Gulyás Gergely az alaptörvény módosításáról szóló előterjesztést botrányosnak nevezte, és úgy értékelt:

„Ez nem egy sima, egyszerű határátlépés, hanem egy olyan önkényuralomra törekvés megnyilvánulása, ami idegen volt eddig a magyar demokráciától.”

Rétvári Bence azt mondta: a KDNP számára is elfogadhatatlan az alaptörvény módosítása, mert az álláspontjuk szerint gyengíti a demokráciát.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője és Rétvári Bence, a KDNP képviselőcsoportjának vezetője „#StopÖnkény” címmel tartott sajtótájékoztatót az Országház Piros társalgójában 2026. július 6-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)