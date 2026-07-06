Buszsáv épülhet a Budakeszi úton, akár 20 perccel is csökkenhet a menetidő

A Budakeszi úton a forgalmi sávok átrendezésével alakítanának ki új buszsávot, amely jelentősen lerövidíthetné a Budapest felé tartó buszjáratok menetidejét. A fejlesztés terveiről Vitézy Dávid közlekedési miniszter beszélt egy hétfőn közzétett videóban.

A Budapest II. és XII. kerületének határán futó útszakasz jelenleg két forgalmi sávval rendelkezik, a tervek szerint azonban a sávok újraosztásával egy külön buszsávot is kialakítanának. Vitézy szerint a beruházás célja, hogy a közösségi közlekedés gyorsabb és versenyképesebb alternatívát kínáljon az autózással szemben.

A közlekedési miniszter egy nemrég elindított éjszakai buszjáraton mutatta be a terveket. Az új járat a belvárost köti össze Budakeszivel, illetve a másik irányban Budaörssel és Törökbálint térségével. Pósfai Gábor, a térség országgyűlési képviselője támogatásáról biztosította a projektet.

A tárcavezető elmondása szerint az átalakítás előzetes tervei már korábban elkészültek, ezeket elődje, Lázár János hivatali anyagai között találta meg.

Az elképzelések alapján az út erdővel határolt szakaszain megőriznék a jelenlegi útszélességet, ugyanakkor néhány ponton kiszélesítenék a pályát. A folyamatos buszsáv a tervek szerint a Dénes utca térségétől indulna, és egészen a Széll Kálmán térig biztosítana zavartalan haladást a buszok számára.

Vitézy Dávid szerint a beruházás jelentős költséggel járna, megvalósítása pedig több évet is igénybe vehet. A kivitelezés idején átmeneti forgalmi korlátozásokra és közlekedési nehézségekre is számítani kell.

A tervek szerint az új buszsáv a reggeli csúcsforgalomban akár húsz perccel is csökkenthetné az utazási időt. Vitézy Dávid úgy véli, jelenleg a térség egyik legnagyobb problémája, hogy a buszok ugyanabban a torlódásban vesztegelnek, mint a személyautók, ezért nem jelentenek valódi alternatívát. A fejlesztés célja, hogy a közösségi közlekedés gyorsabbá és vonzóbbá váljon az ingázók számára.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)