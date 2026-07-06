A Sándor-palota közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát

Közzétette a köztársasági elnök a Velencei Bizottságnak küldött beadványát hétfőn. A Sándor-palota a honlapján olvasható 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sulyok Tamás azt kéri a testülettől, hogy mondja ki: összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal az a tervezett alkotmánymódosítás, amely idő előtt megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását és jogszerű-e egy olyan alkotmánymódosítás, amely kifejezetten az ő megbízatásának megszüntetésére irányul.

A közleményben felidézik: a köztársasági elnök május 29-én fordult a Velencei Bizottsághoz az áprilisi választásokat követően kialakult közjogi helyzet miatt, amely a jogállamiság és a hatalommegosztás alapvető és súlyos sérelmével fenyeget, különös tekintettel az Alaptörvény 17. módosításának tervezetébe foglalt jogi eszközre, amely az alkotmányos demokrácia alapvető értékei elleni súlyos támadást jelent.

A Velencei Bizottság jelenleg sürgős eljárásban vizsgálja a köztársasági elnök megkeresését, július 2-án Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének delegációja Budapestre látogatott, a tárgyaláson részt vett Marta Cartabia, a Velencei Bizottság elnöke, Simona Granata-Menghini, a Velencei Bizottság igazgatója és titkára, valamint Christoph Grabenwarter, a Velencei Bizottság Ausztria által delegált tagja.

A köztársasági elnök ugyanakkor rámutatott: a kormány – bár kifejezte nyitottságát a Velencei Bizottsággal való együttműködésre – amellett, hogy mindeddig nem adott lehetőséget a Velencei Bizottság kifejezetten az ügy eldöntésére kirendelt szakértőinek fogadására, július 6-án az alaptörvény-módosítás sürgős eljárásban való tárgyalása mellett döntött anélkül, hogy ígéretet tett volna a Velencei Bizottság véleményének bevárására.

Az sandorpalota.hu oldalon elérhető levél az államfő két beadványát tartalmazza és négy kérdéscsoportban kér állásfoglalást a Velencei Bizottságtól.

Az államfő elsőként arra vár választ, hogy egy parlamentáris demokráciában, ahol a köztársasági elnököt nem közvetlenül választják, megállapítható-e az államfő politikai felelőssége, illetve leváltható-e hivatalából anélkül, hogy megállapítanák az Alaptörvény vagy más jogszabály megsértését. Sulyok Tamás levelében emlékeztet arra, hogy 1990 óta a magyar köztársasági elnökök nem viselnek politikai felelősséget, csak korlátozott jogi felelősséget.

Az államfő csak szándékos jogsértés esetén mozdítható el, vagyis ha szándékosan megsérti az Alaptörvényt vagy valamely törvényt hivatali tevékenysége során, vagy bűncselekményt követ el. Hozzáteszi, hogy jelenleg politikai okokból kívánják eltávolítani a hivatalából és a miniszterelnök által említett indokok – például a „rendszerváltás”, az „erős demokratikus felhatalmazás”, a „méltatlanság” vagy a „népszerűtlenség” – nem tartoznak az Alaptörvényben szereplő leváltási okok közé.

A levélben Sulyok Tamás azt is kéri a Velencei Bizottságtól, értékelje, hogy az európai alkotmányos normák szerint megengedhető-e a köztársasági elnök felelősségi szabályainak olyan módosítása, amely a hivatalban lévő államfőre is kiterjedne, valamint hogy jogszerű-e a köztársasági elnök politikai okokból történő eltávolítása. Az államfő szerint mindez érintheti a jogállamiság, a jogbiztonság és a hatalmi ágak elválasztásának elvét.

Sulyok Tamás emellett arra is választ vár, miként kell megítélni alkotmányjogi szempontból a miniszterelnök azon nyilatkozatait, amelyek szerint a köztársasági elnöknek távoznia kell, illetve alkotmányos eszközökkel elmozdítható. A levél azt a kérdést is felveti, hogy összeegyeztethető-e a nemzetközi alkotmányos normákkal egy olyan alkotmánymódosítás, amelynek azonosítható célja a jogszerűen megválasztott köztársasági elnök leváltása.

A beadvány kiegészítésében az államfő már a beterjesztett 17. alkotmánymódosítási javaslatról is állásfoglalást kér. Azt szeretné tisztázni, hogy a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését lehetővé tevő módosítás megfelel-e a jogállamiság, a hatalmi ágak elválasztása, a jogbiztonság és a tisztességes eljárás európai alkotmányos követelményeinek.

Beadványában az államfő a kérdések alátámasztására több korábbi velencei bizottsági véleményre, valamint az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatára is hivatkozik.

Az Index hétfői cikke felidézi, hogy a TASZ június 5-én nyújtott be közérdekű adatigénylést, hogy kikérje a Sándor-palota Velencei Bizottságnak küldött beadványát. A Sándor-palota azonban a kérést megtagadta arra hivatkozva, hogy a kért dokumentumokban szereplő érvek „döntés megalapozását szolgáló adatnak minősülnek, és a megismerhetővé tételük mind a Velencei Bizottság, mind a köztársasági elnök álláspontjának az eljárás során való szabad kifejtését, illetve a tevékenységük illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné”. A TASZ a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult, kezdeményezésükre vizsgálatot indítottak a Sándor-palota ellen.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)