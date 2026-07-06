A magyar rendőrség tizenöt emberkereskedőt fogott el egy nemzetközi akcióban

A magyar rendőrség tizenöt embert fogott el és gyanúsított meg az emberkereskedelem felszámolására szervezett egyhetes nemzetközi akcióban – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Police.hu oldalon hétfőn. A műveletsorozatban 59 ország és négy nemzetközi szervezet (Europol, Frontex, Interpol, Ameripol) vett részt.

Az Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetések Ellen (EMPACT) égisze alatt június 8. és 12. között immár negyedszer végrehajtott akció kifejezetten a szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére, valamint az ehhez kapcsolódó bűnesetek felfedésére fókuszált. Idén az európai országok mellett aktív szerepet vállaltak latin-amerikai államok rendvédelmi hatóságai is.

Az Europol hétfői tájékoztatása szerint összesen több mint ezer embert állítottak elő.

Magyarországon az akciót az elmúlt évekhez hasonlóan a KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztályának Emberkereskedelem Elleni Osztálya fogta össze, de abban a rendőri szervek mellett több intézmény és hivatal is részt vett.

A magyar rendőrség közlése szerint az akcióban 5103 embert, 1847 járművet, 673 helyszínt (szolgáltató szektor üzlethelyiségeit, szórakozóhelyeket, magánlakásokat, masszázsszalonokat, mezőgazdasági, illetve közterületeket, vállalkozásokat, határátkelőket) és 4565 okmányt ellenőriztek.

A tizenöt magyar gyanúsított közül tizenkettő ellen szexuális célú, kettővel szemben munkacélú, egy ellen pedig koldultatás céljából elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntett gyanúja miatt indult eljárás.

Az akció során hét áldozatot azonosítottak: három szexuális célú kizsákmányolás sértettje (közülük kettő kiskorú), míg négy kényszermunka sértettje.

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