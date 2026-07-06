A hét második felében megtesszük az utolsó uniós jogi lépést az uniós források hazahozatala érdekében – jelentette be Kármán András

Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy az Európai Bizottsággal (EB) a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges.
A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz.
A pénzügyminiszter június 26-án, Kiriákosz Pjerakákisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurócsoport elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetést követő sajtótájékoztatóján közölte: beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről, illetve arról, milyen lépések szükségesek még, hogy ezek a források felhasználásra kerüljenek Magyarországon. Elmondta, hogy a módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervet (RRF) a magyar kormány nemrégiben benyújtotta, és azt a bizottság elfogadta, az utolsó lépés pedig, hogy július 10-én a következő ECOFIN-ülésen, a pénzügyminiszterek tanácsa elfogadja ezt a programot.
Kiemelt kép: Kármán András pénzügyminiszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)