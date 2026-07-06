A hét második felében megtesszük az utolsó uniós jogi lépést az uniós források hazahozatala érdekében – jelentette be Kármán András

Hétfőn és kedden parlament, szerdán kormányülés, a hét második felében pedig irány Brüsszel és az ECOFIN: megtesszük az utolsó uniós jogi lépést is a magyar embereket és Magyarországot megillető források hazahozatala érdekében – írta Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, utalva az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsának (ECOFIN) soron következő, pénteki ülésére.

Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy az Európai Bizottsággal (EB) a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges.

A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz.

A pénzügyminiszter június 26-án, Kiriákosz Pjerakákisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurócsoport elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetést követő sajtótájékoztatóján közölte: beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről, illetve arról, milyen lépések szükségesek még, hogy ezek a források felhasználásra kerüljenek Magyarországon. Elmondta, hogy a módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervet (RRF) a magyar kormány nemrégiben benyújtotta, és azt a bizottság elfogadta, az utolsó lépés pedig, hogy július 10-én a következő ECOFIN-ülésen, a pénzügyminiszterek tanácsa elfogadja ezt a programot.

Kiemelt kép: Kármán András pénzügyminiszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)