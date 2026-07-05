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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Orbán Viktor szerint az önkényuralom felé tart a Tisza-kormány

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.05. 10:08

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza-kormány.

Az ellenzéki politikus szombaton a Facebook-oldalán azt írta: „Áder János kiállt a jogállamiság mellett. Higgadtan, észérvekkel.”

„Azt, ami ez után történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza-kormány. Ne hagyjuk!” – tette hozzá.

Áder János volt köztársasági elnök július 2-án a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjában alkotmányellenesnek nevezte Sulyok Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását.

Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva „közpénzhorgásznak” nevezte Áder Jánost, és azt mondta, az általa vezetett Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki”.

Kiemelt kép: Orbán Viktor a Mandiner Klubestjén 2026. 02. 04-én. (Fotó: Facebook/Orbán Viktor.)

alkotmányTisza Párt Magyar PéterOrbán Viktor

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