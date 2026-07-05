Orbán Viktor szerint az önkényuralom felé tart a Tisza-kormány

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza-kormány.

Az ellenzéki politikus szombaton a Facebook-oldalán azt írta: „Áder János kiállt a jogállamiság mellett. Higgadtan, észérvekkel.”

„Azt, ami ez után történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza-kormány. Ne hagyjuk!” – tette hozzá.

Áder János volt köztársasági elnök július 2-án a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjában alkotmányellenesnek nevezte Sulyok Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását.

Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva „közpénzhorgásznak” nevezte Áder Jánost, és azt mondta, az általa vezetett Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki”.

Kiemelt kép: Orbán Viktor a Mandiner Klubestjén 2026. 02. 04-én. (Fotó: Facebook/Orbán Viktor.)